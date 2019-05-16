На Google-карте появились 76 новых интересных объектов Менделеевска

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Менделеевск стал площадкой совместного проекта Google и Фонда развития моногородов, присоединившись к уникальному всероссийскому проекту «Прошагай город». Организатором мероприятия выступил МЦ «Яшьлек», передает ИЦ «Менделеевск».



Жителям в формате квест-игры предложили пройти маршруты по улицам города. Участникам необходимо было сделать снимки достопримечательностей и интересных мест для туристов и нанести их на карту Google. К акции присоединились и прошагали город команды территориално-общественных самоуправлений «Химик», «Альфа», химзавода имени Л. Карпова, АО «Аммоний», детской и молодежной общественной организации «Молодежь Города М», Управления культуры, «Волонтеров Победы», «На Берлин», «Звезды 9 Мая».

Замглавы района Альберт Саттаров и директор МЦ «Яшьлек» Андрей Гриненко рассказали, что теперь на страницах Google-карты появились места, которые могут заинтересовать гостей города. Среди данных мест – объекты культурного наследия, парки и скверы, памятники архитектуры, кафе, торговые центры и многое другое.





По словам замглавы района, в Менделеевске очень много достопримечательностей и за несколько часов жители города нанесли метки на 76 новых объектов и дополнили информацией карточки более полусотни имеющихся объектов.

«Это поможет развить туристический потенциал и позволит гостям и жителям легко ориентироваться в городе, — сказал Альберт Габделхаевич.

Все участники успешно справились с заданиями. Командам были вручены дипломы за активное участие в проекте.

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