Нижнекамск присоединится ко всероссийским «Чистым играм» по сбору мусора

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). 18 мая Нижнекамск присоединится к общероссийскому движению «Чистые игры». Участники экологического квеста посоревнуются в сборе и сортировке мусора на берегу реки Зай и близлежащей территории, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Руководитель проекта Дмитрий Иоффе сообщил, что «Чистые игры» проводятся в России с 2014 года. За прошедшее время уборки прошли в 37 городах, почти 9 тыс. участников собрали более 200 тонн мусора.



«Чистые игры» всегда проходят при большом числе добровольцев, потому что это не только важное с точки зрения экологической безопасности мероприятие, но и увлекательное.



Организаторы разрабатывают карту местности, придумывают специальные задания. Команды, прошедшие регистрацию на сайте проекта, по сигналу приступают к поиску и сбору мусора.



За сбор отходов начисляются баллы. Дополнительные очки начисляются за раздельный сбор, «артефакты» — необычные предметы, найденные во время квеста, а также за выполнение дополнительных заданий.



В Нижнекамске игра пройдет во второй раз. Победителям квеста вручат призы, а всех гостей ждет пикник и специальная развлекательная программа. Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать команду от двух человек, зарегистрироваться на сайте и прийти на место сбора в подходящей одежде. Инвентарь участникам выдадут на месте.



До места будет организован трансфер в 13:30 с Молодежного центра инициатив «Ковер» (Школьный бульвар 7\2).

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