Экспертная группа Минобороны РФ дала высокую оценку заинскому военкомату

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Заинский район принял участие во всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета граждан, пребывающих в запасе и лучшую базу мобилизационного развертывания, передает «Заинск-информ».



Проверять работу военкомата и мобилизационных пунктов района прибыли московские специалисты – представители центральной конкурсной комиссии Министерства обороны РФ из главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба вооруженных сил России.

По итогам прошлого года Заинский район наряду с Нижнекамском и Тукаевским районом попал в тройку лучших на аналогичном республиканском конкурсе, и в этом году был выдвинут Татарстаном для участия во всероссийском смотре.





Представители конкурсной комиссии посетили военкомат, школы № 2 и№ 4, ГРЭС, «Таттехконтроль», а также ознакомились с ведением первичного воинского учета в Кадыровском сельском поселении.



Военный коммисар Заинска Айрат Аглямзянов отметил, что экспертная группа дала высокую оценку работе заинского военкомата. Результаты конкурса огласят через месяц.

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