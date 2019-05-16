В этом году 33 многодетные семьи из Татарстана получили жилье

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В 2019 году 33 многодетные семьи из Татарстана, имеющие пять и более детей, получили жилье. Общая сумма выделенных средств составила более 155 млн рублей.

В прошлом году 46 многодетных семей обрели жилье. На эти цели было направлено более 149 млн рублей.

За период реализации мероприятий по обеспечению жильем многодетных семей с пятью и более детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 2007-го по 2017 год жильем было обеспечено 365 многодетных семей из Татарстана. Общая сумма финансирования составила более 1 млрд рублей.

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