Путин поручил учредить в России День географа

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). 18 августа станет новым профессиональным праздником — Днем географа. Такое поручение Владимир Путин дал Правительству РФ, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Президент России также поручил Кабмину РФ подготовить предложения, которые позволят внести географию в список вступительных испытаний при приеме в высшие учебные заведения, утвердить профессиональный стандарт «Географ» и разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ РФ».

Данные меры, по словам Президента, необходимы для «популяризации географии и повышения престижа профессии географа».

Срок выполнения поручений — 1 декабря 2019 года.

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