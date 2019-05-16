Татар-информ

16 мая 2019, 22:44

Происшествия

На трассе в Татарстане «Камаз» сбил мужчину, стоявшего рядом со своим припаркованным авто

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Происшествия

На трассе в Татарстане «Камаз» сбил мужчину, стоявшего рядом со своим припаркованным авто

35-летний водитель припаркованной «Лады» от травм скончался в больнице.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане «Камаз» сбил водителя припаркованной легковушки, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. 

В 11.38 на 96-м километре трассы Казань – Оренбург в Чистопольском районе РТ 34-летний водитель «Камаза», разъезжаясь со встречной машиной, сбил стоящего мужчину. 

Как выяснилось, 35-летниий мужчина стоял возле водительской двери своей «Лады», припаркованной в нарушении правил дорожного движения не на обочине, а частично на проезжей части. 

Пострадавшего водителя отечественной легковушки доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

 

 

  

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