На трассе в Татарстане «Камаз» сбил мужчину, стоявшего рядом со своим припаркованным авто

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане «Камаз» сбил водителя припаркованной легковушки, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В 11.38 на 96-м километре трассы Казань – Оренбург в Чистопольском районе РТ 34-летний водитель «Камаза», разъезжаясь со встречной машиной, сбил стоящего мужчину.

Как выяснилось, 35-летниий мужчина стоял возле водительской двери своей «Лады», припаркованной в нарушении правил дорожного движения не на обочине, а частично на проезжей части.

Пострадавшего водителя отечественной легковушки доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

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