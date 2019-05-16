Театральная студия «Филоксения» представила мини-спектакли на русском и украинском языках

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Театральная студия «Филоксения» Казанского государственного медицинского университета презентовала публике в музее Боратынского этюды под общим названием «Чудно устроено на нашем свете». Выступление было приурочено к юбилеям Пушкина и Гоголя, а также к Году театра в России.

«Мы создали театральную студию на кафедре в этом году, чтобы студенты совершенствовали знания русского языка и знакомились с произведениями современной классики методом погружения», — пояснила корреспонденту ИА «Татар-информ» доцент, доктор филологических наук Ольга Чевела.

В студии «Филоксения» занимаются студенты из Индии, Туркменистана, Ирана, Палестины, Эквадора. Сегодня коллектив сыграл авторские мини-спектакли «Однажды тихой украинской ночью» по мотивам произведений Пушкина «Русалка» и Гоголя «Майская ночь», а также «Цыганская любовь» по мотивам произведений «Цыганы» Пушкина и «Макар Чудра» Горького.

«Мы репетировали два месяца. Учили песни, стихи, танцевали — усердно готовились. Сейчас немного волнуюсь, но уверена, что справлюсь с этим. На репетициях было весело. Особенно понравилось исполнять песни на русском языке», — рассказала Бибитач Аннаева, которая исполнила роль Панночки в постановке.

Студенты выступали совместно с поэтическим театром «Диалог», который в этот вечер показал мини-спектакль «Фантазия правды». На показе присутствовала художественный руководитель «Диалога» Ольга Левадная.

«Наш театр в течение трех лет дружит с КГМУ. Благодаря нашему совместному творчеству в этом году родилась театральная студия „Филоксения“. Сегодняшний этюд для студии „Диалог“ мы сочинили сами. Он о том, как Пушкин предлагает Гоголю сюжет пьесы „Ревизор“. Мы не претендуем на достоверность, но так вполне могло быть», — отметила Левадная.

В планах студии «Диалог» подготовить спектакль, который будет состоять из разных этюдов. 18 мая, во время акции «Ночь музеев», студия покажет постановку «Вокзал».

В ходе вечера также наградили победителей V Международного конкурса чтецов, театральных этюдов и песен, который прошел 11 мая на площадке КГМУ. Первое место среди чтецов присудили Аншу Дагару. Дуэт братьев Десидерио Мендоса Даниэль Элиас и Десидерио Мендоса Исаак Давид занял первое место среди музыкальных номеров с романсом на стихи Пушкина «Что в имени тебе моем».

Коллектив, исполняющий этюд «Однажды тихой украинской ночью», завоевал первое место среди театральных номеров, второе место присудили этюду «Цыганская любовь».

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