В России предложили ввести обязательную возрастную маркировку компьютерных игр

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной возрастной классификации и маркировке компьютерных игр, в том числе онлайн-игр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы верхней палаты парламента.

«Сенаторы внесли законопроект, распространяющий на компьютерные игры действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — отмечается в сообщении.

Один из авторов проекта, глава временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова пояснила, что проект подготовлен в связи с участившимися случаями актов насилия со стороны подростков в образовательных учреждениях.

Принятие закона «позволит усилить меры защиты детей от опасного контента и обеспечить более высокий уровень их информационной безопасности», уверена Бокова.

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