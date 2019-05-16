Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Стамбул и посетил центр ИРСИКА

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Во время рабочей поездки в Турцию Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с губернатором провинции Стамбул и и. о. мэра Али Йерликая, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Рустам Минниханов поблагодарил Али Йерликая за встречу и рассказал о своем текущем визите в страну: работе в провинции Бурса и посещении предприятий, встрече с представителями деловых кругов, проведении делового форума с участием министра торговли Турции.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими турецкими партнерами, в том числе со Стамбулом. Развитию отношений способствует и прямое авиасообщение между нашими городами. Сегодня созданы все возможности для расширения наших торгово-экономических контактов, укрепления гуманитарного сотрудничества», — отметил Президент РТ.
Также он пригласил Али Йерликая посетить Татарстан с ответным визитом.
Губернатор подчеркнул, что сегодня необходимо в полной мере использовать потенциал Татарстана и Турции для развития взаимовыгодных отношений.
«Мы готовы наращивать торговый оборот. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем успехов в этой работе», — посчитал Али Йерликая.
После встречи Рустам Минниханов также посетил Научно-исследовательский центр истории, искусства и культуры при Организации исламского сотрудничества (ИРСИКА). ИРСИКА занимается исследованиями, документированием и распространением информации в широком спектре областей, относящихся к исламской культуре и цивилизации.
Гендиректор центра доктор Халит Эрен показал Президенту РТ архивные фотографии татар, научную литературу, посвящённую истории татарского народа, и рассказал о наиболее ценных документах и книгах из архивов ИРСИКА.
Научный центр поддерживает тесные контакты с татарстанскими академическими, культурными и мусульманскими организациями. В частности, Татарстан планирует сотрудничать с ИРСИКА в рамках проекта «1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией».