Женская волейбольная сборная РТ выиграла региональный этап Спартакиады

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Женская сборная по волейболу Республики Татарстан выиграла региональный этап Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает Минспорта РТ.

«Сборная команда Республики Татарстан стала победителем Спартакиады учащихся России по волейболу (этап ПФО) среди девушек 2003-2004 годов рождения», — говорится в сообщении.

Соревнования прошли в Нижнем Новгороде, в нем приняли участие 14 команд из регионов Приволжского федерального округа.

Татарстанская команда под руководством Мурада Алиева и Владимира Яворского не проиграла на турнире ни одной встречи, а в финале обыграла команду Самарской области со счетом 3:0.

Спартакиада учащихся России завершится в подмосковном Раменском в конце июля – начале августа.

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