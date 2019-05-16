Жителей Татарстана приглашают присоединиться к всероссийской акции «Баланс доверия»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Жители Татарстана 17 мая могут стать участниками всероссийской акции «Баланс доверия». Позвонив на общероссийский детский телефон доверия во время телемоста с регионами России, можно будет озвучить интересующий вопрос, сообщает Минобрнауки РТ.

Акция приурочена к Международному дню детского телефона доверия. По случаю этой даты будет организован телемост с регионами России, во время которого будет обсуждаться тема сохранения доверия между родителями и детьми.

«Подросток или родитель из любой точки России сможет задать вопрос, который его волнует. Отвечать на них будут психологи и известные гости: певица Виктория Дайнеко, актер театра и кино, звезда сериала “Воронины” Станислав Дужников, певица и блогер Люся Чеботина, артист музыкального лейбла Black Star Миша Марвин. Ведущий акции — актер театра и кино Данила Дунаев», – отмечается в сообщении министерства.

Прямая трансляция будет проходить на сайте детского телефона доверия (https://telefon-doveria.ru) с 12.00 до 15.00.

Единый общероссийский детский телефона доверия (8-800-2000-122) для подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С момента начала его работы поступило около 9 млн обращений.

Звонок на детский телефон доверия бесплатный и анонимный. Цель такой помощи – профилактика семейного неблагополучия, предотвращение стрессовых и суицидальных настроений у детей и подростков, защита прав детей и укрепление семьи.

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