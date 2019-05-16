Экстренные службы Казани провели учения в преддверии чемпионата WorldSkills Russia

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» прошли межведомственные тактико-специальные учения медиков, спасателей и пожарных в рамках подготовительных мероприятий к проведению в столице Татарстана мирового чемпионата WorldSkills Russia-2019, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

«По замыслу учений в блоке „С“ при проведении сварочных работ произошел взрыв кислородного баллона, вследствие чего произошло частичное обрушение конструкций и возгорание некоторых элементов», — отмечается в источнике.

По сценарию в здании в это время находились 1 тыс. человек, среди них возникла паника и давка. Пока на место прибывали экстренные службы, сотрудники объекта выводили часть людей на улицу.

Вместе с огнеборцами на помощь прибыли спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 2 ПСС при МЧС Татарстана. Спасатели производили поиски пострадавших, на носилках выносили раненых на площадку, где людей ожидали бригады скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

По сценарию учений пострадало 15 человек. «Благодаря слаженным действиям пожарных, спасателей и медиков учения прошли на оценку „хорошо“. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме», — отметили в пресс-службе.

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