Ремонт четырех домов в Деревне Универсиады закончат к началу августа

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Капитальный ремонт четырех зданий общежития КФУ, расположенных в Деревне Универсиады обойдется в 63 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Капитальный ремонт общежитий должен начаться с заключения договора до 1 августа 2019 года. Отремонтировать дома на улице Деревня Универсиады №№ 6, 19, 20, 21», — говорится в документе.

Согласно техническому заданию, строители должны заменить стальные трубы и запорные арматуры на полипропиленовые системы горячего водоснабжения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на подготовку Деревни Универсиады к чемпионату WorldSkills Правительство РФ выделило 630,7 млн рублей, комфортное и безопасное проживание должны обеспечить для 5,5 тыс. участников.

Также стало известно, что в период работ студентов расселят в дома, где еще не ведутся ремонтные работы, или же частично переселят в другие общежития вуза.

После 15 июня (последний день сессии – прим. Т-и) в течение 10 — 15 дней подпадающие под ремонт дома полностью освободят. Работы планируют завершить до 1 августа.

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