В Набережночелнинском госпитале для ветеранов войн определили и наградили самых лучших медсестер

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Набережночелнинском госпитале для ветеранов войн состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню медицинской сестры. Пять отделений выдвинули лучших кандидатов, достойных побороться за звание лучшей медсестры, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Медсестры продемонстрировали свои теоретические и практические знания по специальности, а также удивили всех творческими и кулинарными способностями. Группы болельщиц подготовили растяжки и плакаты для поддержки коллег.
В мероприятии участвовали медсестры, находящиеся уже на заслуженном отдыхе, но все из них до сих пор являются примером для своих коллег – зал тепло их встретил и поддерживал в течение всего состязания.
Главврач Резеда Мавзютова поздравила всех медсестер с профессиональным праздником и отметила их важную роль в правом деле по сохранению здоровья пациентов.
Каждая из медсестер продемонстрировала свой профессионализм, и жюри оценило их усилия.
Лучшей медицинской сестрой-2019 признана Юлия Махмутова, самой креативной медсестрой стала Альбина Кашапова, Марию Габдулганееву признана как лучшая медсестра в области профилактики, Айгуль Назмутдинова получила статус лучшей медсестры-организатора, а Регина Мельникова завоевала приз зрительских симпатий.
По завершении конкурса всем медсестрам подарили букеты цветов.