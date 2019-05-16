В Набережночелнинском госпитале для ветеранов войн определили и наградили самых лучших медсестер

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Набережночелнинском госпитале для ветеранов войн состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню медицинской сестры. Пять отделений выдвинули лучших кандидатов, достойных побороться за звание лучшей медсестры, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Медсестры продемонстрировали свои теоретические и практические знания по специальности, а также удивили всех творческими и кулинарными способностями. Группы болельщиц подготовили растяжки и плакаты для поддержки коллег.

В мероприятии участвовали медсестры, находящиеся уже на заслуженном отдыхе, но все из них до сих пор являются примером для своих коллег – зал тепло их встретил и поддерживал в течение всего состязания.





Главврач Резеда Мавзютова поздравила всех медсестер с профессиональным праздником и отметила их важную роль в правом деле по сохранению здоровья пациентов.



Каждая из медсестер продемонстрировала свой профессионализм, и жюри оценило их усилия.





Лучшей медицинской сестрой-2019 признана Юлия Махмутова, самой креативной медсестрой стала Альбина Кашапова, Марию Габдулганееву признана как лучшая медсестра в области профилактики, Айгуль Назмутдинова получила статус лучшей медсестры-организатора, а Регина Мельникова завоевала приз зрительских симпатий.

По завершении конкурса всем медсестрам подарили букеты цветов.

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