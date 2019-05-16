Татьяна Москалькова: Казань накопила огромный опыт работы с обращениями граждан

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Казань накопила огромный позитивный опыт работы с обращениями граждан. Об этом заявила сегодня Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Казанской ратуше на Координационном совете российских омбудсменов.

«Для нас очень важно проведение координационного совета, а значит – сбор всех уполномоченных по правам человека из субъектов федерации. Очень важно и то, что мы проводим это мероприятие на территории Татарстана, в Казани, которая накопила огромный позитивный опыт работы с обращениями граждан по правовому просвещению, повышению уровня гарантий прав человека», – сказала омбудсмен.

Защита прав человека в трудовой сфере – важнейшая тема, подчеркнула Москалькова. «Право на достойную заработную плату, на защиту от незаконных увольнений, гарантии прав отдельных групп граждан – инвалидов, молодежи, пожилых людей – везде есть проблемы. И мы делимся опытом, вырабатываем предложения, чтобы человек чувствовал себя надежно в этой сфере», – добавила она.

По мнению омбудсмена, важно, когда власть слышит о проблемах населения и принимает необходимые решения. «Сегодня многое сделано для того, чтобы защитить человека, но спроси каждого: считает ли он себя защищенным по зарплате, гарантиям трудовых прав? Надеемся, что координационный совет, посвященный защите трудовых прав граждан, даст возможность получить импульс для защиты человека», – заключила она.

Заседание координационного совета было посвящено защите трудовых прав граждан. «Уже стало традицией – раз в год поводить заседание в одном из субъектов РФ и обсуждать наиболее актуальные вопросы, которые сегодня часто задают наши граждане. Осенью прошлого года в Москве рассматривались вопросы прав школьников и студентов на образование. А такая тема, как защита трудовых прав граждан, пожалуй, самая основная, она важна для каждого человека, семьи», – заметила в беседе с журналистами Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Координационный совет уполномоченных по правам человека – коллегиальный совещательный орган профессионального сообщества омбудсменов. Он создан для выработки единой политики в сфере защиты прав и свобод граждан, обмена опытом работы, формулирования рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправления, должностным лицам по оптимизации механизмов защиты прав человека.

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