Шаймиев провел совещание по реализации проекта полилингвальных образовательных комплексов в РТ

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Госсоветник РТ и председатель попечительского совета республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел сегодня совещание по доработке концепции и ходе реализации проекта первых полилингвальных образовательных комплексов в Татарстане, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В обсуждении также приняли участие главы и руководители управлений образования Казани, Набережных Челнов, Арского, Альметьевского, Елабужского, Нижнекамского районов и опытные директора средних школ, лицеев и гимназий республики, где планируют открыть полилингвальные комплексы.

Открывая совещание Минтимер Шаймиев подчеркнул беспроигрышность данного проекта. «Потому что, во-первых, эти школы будут воспитывать конкурентоспособных, знающих несколько языков детей, во-вторых, мы через этот проект и дальше укрепляем материально-техническую базу образования. В целом старт обнадеживающий», — сказал Госсоветник РТ.

Доработанную концепцию полилингвальных образовательных комплексов представил глава Минобра РТ Рафис Бурганов.

При разработке концепции учитывались общегосударственные, этнокультурные потребности многонационального народа РТ и РФ, лучшие отечественные и зарубежные образовательные практики, мировые тенденции развития образования на основе опыта функционирования системы национального образования в республике.

Рафис Бурганов отметил, что цель проекта — создание модели современного полилингвального образовательного комплекса, который обеспечит конкурентное образование на русском, татарском, английском языках, воспитание подрастающего поколения в духе межнационального согласия.

Структура комплексов включает образовательные учреждения начального, основного и среднего общего образования и рассчитана на обучение 2400 детей в каждом.

Особое место в проекте отведено кадровому вопросу, подчеркнул Бурганов. Концепция предусматривает привлечение специалистов с хорошей предметной подготовкой и полилингвальной компетенцией, преподавателей-носителей языка, а также внедрение международных образовательных программ и непрерывное повышение квалификации педагогов.

«Участники совещания в целом одобрили концепцию полилингвальных образовательных комплексов в Республике Татарстан», — передает источник.

Зампредседателя Госсовета РТ, исполнительный директор республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова предложила утвердить для всех 6 полилингвальных комплексов в Татарстане название «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Участники единогласно поддержали предложение.

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