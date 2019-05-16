Песошин назначил 33-летнего Ильгизара Зарипова первым заместителем министра лесного хозяйства РТ

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил первым заместителем министра лесного хозяйства РТ 33-летнего Ильгизара Зарипова, ранее занимавшего должность управделами Минлесхоза РТ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации РТ.

«Назначить Зарипова Ильгизара Наильевича с 13 мая на должность первого заместителя министра лесного хозяйства Республики Татарстан», – говорится в тексте документа.

Ильгизар Зарипов работает в отрасли лесного хозяйства более 8 лет. Ранее трудился мастером участка, инженером по госконтролю и надзору Свияжского участкового лесничества ГБУ «Приволжское лесничество». Затем был ведущим консультантом, начальником отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ, главным советником Управления по работе с территориями Президента Татарстана. Последний год Зарипов работал в должности управляющего делами Минлесхоза РТ.

Ильгизар Зарипов награжден Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Татарстана, Благодарностью руководителя Аппарата Президента РТ, Благодарностью Кабинета министров Татарстана.

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