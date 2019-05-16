В «Татар-информ» расскажут об итогах деятельности особых экономических зон Татарстана

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В информационном агентстве «Татар-информ» 20 мая в 11.00 состоится пресс-конференция: «Потенциал особых экономических зон Татарстана: итоги деятельности, льготы, планы на 2019 год».



О развитии особых экономических зон в Татарстане расскажет министр экономики республики Фарид Абдулганиев, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Для подготовки полной информации по теме просим представителей СМИ заранее направлять вопросы по электронному адресу: Press.Mert@tatar.ru.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте «Татар-информ». Желающие смогут также задать вопросы в комментариях к видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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