Водитель и пассажир легковушки попали в больницу после столкновения с трамваем в Казани

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Водитель и пассажир легковушки «Лада» попали в больницу после столкновения с трамваем в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госатоинспекции.

«Сегодня в 10.55 напротив дома № 53 по улице Гвардейская» произошло столкновение автомобиля "Лада Гранта" с трамваем. В момент ДТП в общественном транспорте находились порядка 10 пассажиров», – рассказали в Госавтоинспекции Казани.

В результате аварии различные травмы получили водитель и пассажир легковушки. Обоих пострадавших с признаками сотрясения головного мозга, ушибами и гематомами доставили в больницу. Пассажиры трамвая не пострадали.



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