Три бесплатных велопроката для особенных детей заработают этой весной в парках Казани

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Дети с ДЦП, синдромом Дауна и аутистов смогут бесплатно прокатиться этой весной на специальных велосипедах в Казани. Пункты проката трехколесных устойчивых транспортных средств заработают в трех парках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева.

«Мы открываем пункты велопрокатов трехколесных велосипедов. Это тяжелое оборудование и родителям неудобно самостоятельно привозить его в парки. Первый подобный пункт проката уже открылся в парке „ДК Химиков“. Аналогичные велопрокаты откроются в Горкинско-Ометьевском лесу и парке Урицкого», — сказала она.

В Горкинско-Ометьевском лесу велопрокат для особенных детей откроется уже на следующей неделе, а в парке Урицкого – в течение мая. Чтобы прокатиться на велосипеде, нужно предъявить паспорт и «розовую» справку, а также свидетельство о рождении ребенка, который будет кататься. Пункт велопроката в парке «ДК Химиков» располагает велосипедами на рост 116 и 165 см и работает с 10 утра и до 10 часов вечера. Для безопасности детей рекомендуется использовать защитные шлемы.

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