Минниханов и министр торговли Турции обсудили развитие товарооборота и сотрудничество в сфере халяль

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В ходе делового визита в Стамбул Президент РТ Рустам Минниханов встретился с министром торговли Турции госпожой Рухсар Пекджан, сообщает пресс-служба главы республики.

Госпожа Рухсар Пекджан поприветствовала Рустама Минниханова и выразила уверенность, что визит делегации из РТ в Стамбул и проведение делового форума «Татарстан — Турция» откроют новые пути для развития взаимного сотрудничества. «Наши инвесторы имеют большой опыт работы в Татарстане. Вы со своей стороны всегда поддерживаете их, хочу поблагодарить вас за это. Мы желаем, чтобы татарстанские компании также развивали в Турции свои бизнес-проекты, и готовы им помочь», — отметила министр.

По ее словам, в 2014 году товарооборот между страной и республикой превышал 900 млн долларов, но сейчас эти показатели несколько снизились. «Существующие цифры не отвечают нашему потенциалу. Необходимо довести объёмы взаимной торговли до 1 млрд долларов. Считаю, что эта задача осуществима», — заметила Рухсар Пекджан.

Она отметила, что одним из перспективных направлений сотрудничества является сфера халяль. «Сегодня в России проживает более 20 млн мусульман. Их следует обеспечить качественной халяль-продукцией и халяль-услугами. У нас есть большой опыт работы в данной отрасли», — сказала министр.

Рустам Минниханов поддержал собеседника, отметив, что Татарстан также придает большое значение развитию индустрии халяль. Он рассказал, что в столице РТ каждый год проходит международный экономический форум KazanSummit, важной темой которого является халяльный образ жизни.

«Индустрия халяль — это не только продукты питания, но и многообразие различных направлений, включая медицину, туризм, косметологию и другие. Несомненно, сфера халяль создаёт хорошие возможности для развития бизнеса. Согласен с вами в том, что это хорошее поле для наращивания сотрудничества между Татарстаном и Турцией», — подчеркнул Рустам Минниханов.

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