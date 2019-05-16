Рустам Минниханов ознакомился с работой Госархива при Администрации Эрдогана

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Стамбуле Государственный архив при Администрации Президента Турецкой Республики, ознакомившись с условиями хранения уникальных документов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустаму Минниханову сообщили, что в ведомстве находятся Османский и Республиканский архивы, имеющие богатые собрания исторических документов. «В Османском архиве хранится около 95 млн документов и 400 тыс. реестров периода Османского государства. Присутствует огромный пласт документов, некоторым из которых около 600 лет», – отметили в пресс-службе. В частности, в Османском архиве хранятся материалы татарско-турецкой дипломатической переписки XV-XVI веков, документы об азовских, аккерманских, буджакских татарах XVI – XVIII веков, о татарах-переселенцах в Османскую империю в XIX – первой четверти ХХ века, в том числе видных общественных деятелях и просветителях Юсуфе Акчуре, Мусе Акъегете, Абдурашиде Ибрагимове.

В Республиканском архиве на сегодняшний день содержится около 40 млн документов и 117 тыс. реестров. Фонды Республиканского архива пополняются новыми документами, поступающими из ведомств и государственных учреждений.

В связи с тем, что большая часть документов нуждаются в реставрации, в Управлении Государственного архива осуществляют работу особые реставрационные подразделения. В ходе осмотра лабораторий Рустам Минниханов понаблюдал за работой специалистов-реставраторов.

Большая работа в Госархиве Турции ведется в области оцифровки документов. Представители ведомства сообщили, что на сегодня оцифровано около 60 млн документов. В ближайшие 8 лет турецкие архивисты планируют перевести в цифровой формат все документы, хранящиеся в Османском архиве. Активно проводится оцифровка османских документов, хранящихся в зарубежных фондах.

Также Президенту Татарстана презентовали возможности Центральной системы регистрации населения. Специалисты рассказали, что сегодня все сведения, содержащиеся в реестрах учета населения, переведены в электронный формат. За счет этого гражданам обеспечена возможность мгновенного получения услуг в управлениях по делам населения, находящихся в любой точке Турции.

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