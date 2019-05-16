В Чувашии выбрали лучших в молодежной журналистике, кинематографе и новых медиа

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). МегаФон поддержал XXX Международный фестиваль юношеских СМИ, киностудий и фотоклубов «Волжские встречи», обеспечив быстрым мобильным Интернетом площадку проведения и организовав телемост Чебоксары — Техас. Также в партнерстве с оргкомитетом была создана зона консультаций и просмотра МегаФон.ТВ.

Около 500 молодых журналистов из 67 городов России и стран ближнего зарубежья съехались в начале мая в Чувашию для участия в фестивале «Волжские встречи». В числе гостей — начинающие ведущие новостей, корреспонденты, операторы, монжатеры, фотографы и дизайнеры верстки в возрасте от 10 до 20 лет. Ребята посещали мастер-классы, а также боролись за лидерство в направлениях «Пресса», «Фотография», «Телевидение», «Выразительные средства экранного искусства» и «Социальные сети».

Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон»: «Фестиваль „Волжские встречи“ уже тридцать лет формирует крепкую основу для личностного, профессионального и творческого развития участников. Это подтверждают его „выпускники“, достигшие успехов в журналистике, бизнесе и искусстве. Для МегаФона большая честь стать частью этого движения, внести вклад в развитие нового поколения профессионалов, которое уже завтра будет лидировать на медиа-рынке и строить будущее нашей страны.

В этом году нам удалось стереть границы фестиваля — открыть российским ребятам доступ для дистанционного обмена опытом с международным профессиональным сообществом. В рамках телемоста участники мероприятия смогли пообщаться с коллегами из Техаса на профессиональные темы и получить языковую практику.

Организаторы фестиваля высоко оценили технологическую поддержку со стороны МегаФона — быстрый мобильный Интернет на загородной площадке в лесистой местности, где прежде не было связи, WiFi в зоне отдыха, консультации специалистов по настройке смартфонов и возможность зарядки гаджетов.

МегаФон совместно с оргкомитетом события провел среди участников конкурс, способствующий освоению современных инструментов активного присутствия в новых медиа — популярного сочетания фото, видео и текстов, применения хэштегов и меток. Также гости фестиваля посетили мастер-класс Михаила Русинова, директора МегаФона в Чувашии, об использовании Big Data и интерактивного видеоконтента в медиасфере».

Сергей Половников, руководитель агентства Content Review: «Поддержка МегаФоном таких мероприятий — это крайне позитивный тренд. МегаФон является крупной технологичной компанией, что крайне важно для сферы медиа, так как коммуникация с такими компаниями помогает и ускоряет развитие современной журналистики, а также позволяет внедрять технологии в производство контента и организацию работы отрасли».

Евгений Суховей — координатор Лиги юных журналистов РФ по Республике Чувашия, руководитель фестиваля: «Из года в год на фестивале мы учим детей работать в команде, изъясняться, думать о будущем нашей страны, быть порядочными и жить интересно. Первый фестиваль проходил при участии всего 60 человек еще в СССР на базе школы и школьной столовой, а сейчас к нам приехали члены 28 редакций школьных и студенческих СМИ, 39 теле- и киностудий, 8 фотообъединений из 37 регионов России. Совместно с МегаФоном мы сумели расширить формат „Волжских встреч“, обеспечив детям быстрый Интернет с надежным соединением, чтобы быстро делиться репортажами в социальных сетях, заливать видеосюжеты и выкладывать статьи на интернет-ресурсы».

Ольга Лебедева, победительница конкурса, объявленного МегаФоном, в номинации «Успех начинается с тебя!»: «Все, что происходит на „Волжских встречах“ — маленькие шаги к моей мечте — большому кино и телевидению!».

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