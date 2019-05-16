ЦИК Татарстана обучил свыше 21 тыс. сотрудников участковых и территориальных избирательных комиссий

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан завершила обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий во всех городах и районах республики, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Обучение прошли более 21 тыс. сотрудников избирательной системы республики. Это полный состав комиссий, которые будут задействованы в проведении выборов депутатов Госсовета Республики Татарстан 8 сентября.

«Организация и проведение процесса голосования требуют глубочайшего знания избирательного законодательства. Сегодня предъявляются высокие требования к работе избирательных комиссий, поэтому нам крайне важно было провести тотальное обучение и охватить абсолютно всех сотрудников избирательной системы республики», — отметил Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

В учебный план были включены интерактивные лекции, кейс-задания, стратегические сессии, деловые игры и тренинги.

Впервые в рамках подготовки к выборам в процессе обучения было использовано мобильное приложение «Избиратель Татарстана», преимуществом которого является непрерывность процесса обучения.

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