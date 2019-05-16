Татар-информ

16 мая 2019, 17:00

Официальная хроника

Минниханов провел переговоры с руководством особой зоны «Гебзе» и ряда крупных компаний Турции

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Официальная хроника

Минниханов провел переговоры с руководством особой зоны «Гебзе» и ряда крупных компаний Турции

Фото: tatarstan.ru

Производители автокомпонентов и оборудования для АПК из Турции готовы работать с партнерами из Татарстана.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В ходе рабочего визита Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел ряд переговоров с представителями деловых кругов Турции. В числе прочего руководитель республики обсудил с руководством особой зоны «Гебзе» проект по развитию индустриального парка в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

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Первая встреча в деловом графике Рустама Минниханова состоялась с генеральным директором компании «Агропро» Мустафой Озкылычем. Он сообщил, что компания специализируется на переработке зерна, строительстве мельничных комплексов, производстве элеваторного и комбикормового оборудования. В свою очередь Рустам Минниханов отметил, что Татарстан занимает лидирующие позиции в России по производству сельхозпродукции, а агрохолдинги республики имеют большой опыт в реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. В ходе встречи стороны рассмотрели наиболее перспективные направления для развития взаимодействия.

Затем Рустам Минниханов встретился с представителями TTAF. Турецкая компания поставляет решения в области электрических соединений для автомобильной, промышленной и телекоммуникационной отраслей. Ассортимент продукции TTAF включает герметичные разъемы, решения для оптоволоконных линий, кабельные сборки и пр. Генеральный директор TTAF Уфук Джан выразил интерес к сотрудничеству с Татарстаном, обозначив возможные варианты совместных проектов.

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Далее Рустам Минниханов провёл встречу с руководством особой промышленной зоны «Гебзе» (GOSB). GOSB – наиболее динамично развивающаяся турецкая ОПЗ, первая особая промышленная зона в Турции и в мире, полностью финансируемая инвесторами без привлечения кредитования. Сфера деятельности резидентов зоны включает машиностроение, автомобилестроение, производство автокомпонентов, ИТ-отрасль, производство продуктов питания, пластмасс, электрического оборудования, электроники и др. Ранее «Гебзе» выразила готовность выступить оператором по развитию индустриального парка в Татарстане. На встрече обсуждались рабочие вопросы по данному проекту.

Также сегодня в присутствии Президента Татарстана состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством инвестиционного развития РТ и Союзом торговых палат и бирж Турции.

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