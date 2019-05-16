Йога, показ мод и военные этюды: в Казани прошел второй фестиваль для детей с ОВЗ «Город мастеров»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казанском молодежном центре им. А. Гайдара прошел второй фестиваль талантов для детей с ограниченными возможностями здоровья «Город мастеров». В мероприятии приняли участие 120 детей из казанских специализированных школ и школ-интернатов. Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал на отчетном концерте, пообщался с его организаторами и участниками.

Организатором фестиваля талантов для детей с ОВЗ выступает благотворительный фонд «Трамплин». По словам его учредителя и попечителя Веры Ивановской, это единственный фонд в Татарстане, который с 2017 года занимается помощью и социальной адаптацией детей с ОВЗ, находящихся в зоне высокого социального риска.

«Наш фонд занимается развитием детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их социализацией и адаптацией в дальнейшей жизни через творчество, спорт. Нам официально всего два года — сначала мы работали как волонтеры и только потом стали фондом. Сегодня мы проводим уже второе мероприятие — это итог работы кружков, которые финансирует и организовывает фонд», — рассказала спикер.

Она также отметила, что подбором преподавателей для секций занимаются специалисты фонда. На данный момент занятия дополнительного развития проходят в шести учебных заведениях Казани: в школах-интернатах № 1, 7 и им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ, а также в школах № 142, 76 и 61. В группах занимаются около 7 – 10 детей, а всего кружки посещают порядка 320 ребят.

«Чаще всего у таких детей поврежденный интеллект. Дети, которые учатся в этих заведениях, не справляются с учебной программой в обычных школах и чаще всего — около 80% — это дети из неблагополучных семей, дома их никто не развивает никаким образом. Когда они попадают в такую творческую атмосферу, а именно творчество влияет на развитие интеллекта, как доказано учеными, естественно все преподаватели в школах говорят, что успеваемость становится лучше», — добавила Ивановская.

В ходе концерта ребята показали различные творческие номера: песни, танцы, театральные этюды, а также представили и свои спортивные увлечения — борьбу и йогу.

Ученик 8а класса школы № 142 рассказал корреспонденту, что выйдет на сцену в качестве участника поэтической сценки о войне. «Мне было интересно заниматься, мы репетировали в школе, и еще я готовился дома. Было несложно. Мне нестрашно выходить на сцену, наоборот – интересно, ведь я люблю выступать», — отметил юноша.

Куратор-педагог по театральному мастерству и технике речи благотворительного фонда «Трамплин» Наиля Ерофеева добавила, что такой материал ребята выбирали сами.

«Наша задача — дать выступить каждому ребенку независимо от его способностей, потому что мы считаем, что способности есть у каждого, их надо просто развивать. Сегодня они покажут две сценки о Великой Отечественной войне. Они сами выбрали этот материал, потому что это актуально сейчас, ведь совсем недавно мы отмечали День Победы. Эти дети мало что знают о войне, поэтому работать им было очень интересно. Приходилось объяснять ребятам смысл слов — какие костюмы были тогда, какова музыка того времени», — поделилась собеседница агентства.

Она также добавила, что при работе с детьми с ОВЗ есть некоторые особенности.

«Есть дети с проблемами в развитии речи и интеллектуальном развитии — у них проблемы с памятью, им трудно запоминать текст. Они учат и через неделю уже не помнят этого, приходится монотонно повторять. Но мы стараемся это делать в форме игры, чтобы им не было скучно. Им нужно строить урок на контрастах — каждые три минуты мы меняем тему, игровое направление для того, чтобы они не теряли внимание. Эти дети очень благодарные, они очень стараются и откликаются на работу педагога», — заключила Наиля Ерофеева.

Воспитанницы школы № 61 Алена Егорова и Альбина Алтынова рассказали, что участвуют в показе мод. Девочки подбирали наряды и делали прически на уроках «Введение в моду и стиль» вместе с педагогом-организатором Лилией Муравчиковой.

«Работа несложная, потому что мы все делаем с душой. На занятиях мы даже скорее отдыхаем — делимся опытом, делаем прически, подбираем новые образы. Занятия проходят очень весело и продуктивно. Кружок проходит два раза в неделю по два часа. Детям очень нравится, они готовы ходить каждый день. Даже иногда „ловят“ меня в коридорах и просят, чтобы мы провели дополнительное занятие», — рассказала женщина.

Поддержать ребят на отчетном концерте пришли и официальные лица: управляющий партнер Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов, зампредседателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин, президент ТРОО «Деловые женщины Татарстана» Лиана Саетова, зампредседателя Комитета по делам детей и молодежи Марат Уразаев, начальник информационно-аналитического отдела АИР РТ Марина Епифанцева, заслуженная артистка Татарстана, финалистка музыкального проекта «Голос» Эльмира Калимуллина и другие.

«Сегодня вы инвестировали в свое будущее. Те ребята, которые выступали, сделали это по полной программе, те, кто сегодня поддерживал, готовил участников — на половинку, зрители, которые сидели в зале, но сами не выступали, — на четвертинку. Вы сделали сегодня очень много для себя и для Татарстана», — подчеркнула Марина Епифанцева.

Эльмира Калимуллина поблагодарила ребят за работу, а также отметила, что была очень впечатлена их выступлениями.

«У меня бегали мурашки по коже. Мне хотелось плакать, и в то же время от ваших песен у меня появлялась улыбка на лице... Это действительно очень важно — развиваться, каждый день становиться чуточку лучше. Я убеждена, что то, чем вы сейчас занимаетесь, обязательно поможет вам в будущем», — отметила заслуженная артистка РТ.

Все участники конкурса получили подарки — развивающие игры, футболки, различные лакомства.

«Дети действительно трудились. Для них выйти на сцену — это очень непросто, это в разы труднее, чем нам с вами. Хотелось бы, чтобы этот день был для них праздником. Подарки — это заслуга наших волонтеров, которые обзванивали неравнодушных людей, объясняли, почему это важно. Так мы собрали с миру по нитке, подарки будут очень хорошие», — заключила Вера Ивановская.



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