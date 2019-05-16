Дети с ДЦП и синдромом Дауна станут участниками велозаезда в Казани

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Велозаезд для особенных детей на специальных велосипедах пройдет 31 мая в Казани, в парке «Горкинско-Ометьевский лес». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева.

«Каждый участник велопробега получит диплом и медаль. Но главный стимул для ребят – это не победа и награда, а само участие. Для детей очень важно, что они могут самостоятельно проехать такую дистанцию. Это очень важно и для их родителей. Ведь эти ребята передвигаются с большим трудом, а тут они пересядут из инвалидных кресел на велосипеды и поедут», – сказала собеседница.

Акция проводится в парках Казани третий год подряд весной и осенью. К организаторам мероприятия продолжают поступать заявки, ежегодно растет число участников. В первом велозаезде было 25 участников, во втором – 60, в третьем – около 100. Ожидается, что в предстоящем мероприятии примут участие около 150 ребят.

«Дети с ОВЗ прокатятся по парку по определенному маршруту. Уже поступило 120 заявок от ребят с ДЦП, синдромом Дауна и аутистов. Это жители Казани и соседних районов. Они проедут 380 метров на устойчивых трехколесных велосипедах. Акция проводится для детей в возрасте от 3 до 18 лет», – сказала Гилазева.

Специально к велозаезду были закуплены трехколесные велосипеды на деньги спонсоров. В прошлом году специальные транспортные средства были переданы в семьи детей с особенностями развития. В этом году организаторы закупили еще 51 трехколесный велосипед.



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