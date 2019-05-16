Театральный форум «Рабочая лошадка» собрал в Челнах 100 кукольников из России и ближнего зарубежья

(Набережные Челны, 16 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Третий Межрегиональный театральный форум «Рабочая лошадка» собрал в Набережных Челнах 100 кукольников.

Много лет в Набережных Челнах проводился одноименный театральный фестиваль. В 2015 году он преобразовался в образовательный форум. Встреча в новом формате не потеряла своей актуальности. Об этом свидетельствует и заинтересованность в нем приглашенных кукольников. В этом году форум собрал 100 представителей 20 театральных коллективов России и ближнего зарубежья, среди которых – артисты из Казахстана, Удмуртии, Марий Эл, Башкортостана, Чувашии, Чеченской Республики, а также из Волгограда, Воркуты, Владимира, Тулы и других российских городов.

Встреча проходит в одном из лагерей детского комплекса отдыха «Саулык». Здесь для участников форума проводятся мастер-классы, семинары-практикумы, лектории с известными театральными критиками, искусствоведами, практикующими педагогами Татарстана и России.

Так, оказалось много желающих посетить занятия по сценической речи, которые проводит доцент ГИТИСа Ирина Автушенко. По мнению педагога, при тех колосальных нагрузках, которые переносят в ходе спектакля артисты кукольного жанра, нужно обладать особыми навыками для выразительной подачи текста.

Режиссер-постановщик Ингушского государственного театра юного зрителя Вадим Домбровский убежден, что артисты должны обладать невероятной пластикой для того, чтобы донести до зрителей всю выразительность куклы, которую представляют, и раскрыть ее потенциал.

Также форумчане отмечают, что «Рабочая лошадка» стала для них хорошей площадкой для профессионального общения, что тоже является неотъемлемой частью процесса повышения квалификации.

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