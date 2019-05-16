Минниханов вошел в топ-10 самых упоминаемых в СМИ глав регионов по версии «Медиалогии»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам апреля 2019 года вошел в топ-10 самых упоминаемых в СМИ руководителей регионов России. Результаты исследования сегодня опубликовала компания «Медиалогия».

Как говорится в комментариях к рейтингу, в информационное поле попало несколько событий федерального и мирового масштаба с участием Рустама Минниханова. В частности, в Башкортостане впервые за 30 лет прошли Дни Татарстана. Президент РТ и врио главы Башкортостана открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю, подписали соглашение между правительствами Татарстана и Башкирии о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве.

Еще одним значимым событием апреля стал KazanSummit-2019. «Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании XI Международного экономического саммита „Россия — Исламский мир: KazanSummit-2019“ заявил, что республика активно работает над расширением экономических связей с исламским миром. Исламская экономика является неотъемлемой частью мировой экономики, объем ее активов в ближайшие пять лет должен увеличиться с 4,5 триллиона долларов до 7 триллионов долларов, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов», — отмечается в комментариях к рейтингу.

Также СМИ сообщали, что в выставочном комплексе «Казань Экспо» открылся новый концертный зал имени Ильгама Шакирова, где Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии имени Габдуллы Тукая лауреатам 2019 года. Помимо этого, Рустам Минниханов встретился с главным тренером хоккейной команды «Ак Барс» Зинэтулой Билялетдиновым.

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