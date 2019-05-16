Татар-информ

16 мая 2019, 16:44

ОбществоКультура

Дом-музей, парк, родник, школа и международный конкурс: Как увековечат память Ильгама Шакирова

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ОбществоКультура

Дом-музей, парк, родник, школа и международный конкурс: Как увековечат память Ильгама Шакирова

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Вопрос увековечения памяти народного артиста России и Татарстана обсудили в Кабинете министров РТ.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Именем выдающегося татарского певца, народного артиста РФ и РТ, лауреата Государственной премии РТ им. Тукая Ильгама Шакирова в Татарстане назовут школу искусств, родник, улицу и парк отдыха. Об этом стало известно сегодня на совещании в Кабинете министров РТ. Совещание провела заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«16 января 2019 года не стало великого татарского певца, народного артиста Ильгама Гильмутдиновича Шакирова. По поручению Президента РТ проведена работа с участием всех заинтересованных ведомств по сбору предложений по увековечению его памяти. 26 апреля был открыт концертный зал на три тысячи мест, посвященный Ильгаму Шакирову. Согласно постановлению исполкома Казани, в жилом комплексе «Салават Купере» имя певца дано проспекту», – сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Спикер озвучил предложения от представителей районов и научного сообщества республики. В их числе – установка надгробного памятника, присвоение имени одной из улиц в Сармановском районе, установка памятника или бюста в сквере Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, установка мемориальной доски на фасаде дома в Казани, где проживал певец. Также было предложено присвоить имя Шакирова школе искусств в Сармановском районе, парку отдыха в селе Сарманово.

«Планируется обновление и дальнейшее развитие дома-музея в его родном селе. Есть сохранившийся дом, он находится в неудовлетворительном состоянии. Его восстановление – наша основная задача», – подчеркнул Натфуллин.

Кроме того, планируется установка памятника или бюста на территории бывшего Ворошиловского района ТАССР, где родился Ильгам Шакиров. Предполагается установка стелы с указанием Родины народного артиста по дороге Набережные Челны – Сарманово, проведение реконструкции родника в селе Яна-Буляк.

«Запланирована подготовка издания сборника с нотами и текстами песен из его репертуара и выпуск диска к 100-летию образования ТАССР. Имя Ильгама Шакирова будет присвоено международному телевизионному конкурсу молодых исполнителей. Запланировано создание музея Ильгама Шакирова в Казани, а также учреждение именной стипендии для студентов образовательных учреждений культуры и искусства», – заключил Натфуллин.
 

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