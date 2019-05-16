На фестиваль «Казанские звезды кунг-фу» съедутся более 150 участников из городов Татарстана

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). 18 мая в столице Татарстана, на базе спорткомплекса «Батыр», пройдет третий фестиваль «Казанские звезды кунг-фу» — «Казан кунг-фу йолдызлары», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«Мероприятие, ставшее ежегодным, соберет как представителей спортивных федераций, так и тех, кто занимаются ушу самостоятельно». — отмечается в сообщении ведомства.

Всего в состязаниях в этом году примут участие свыше 150 участников из Казани, Зеленодольска и Нижнекамска. Церемония открытия стартует в 9.30, во время мероприятия также состоится показательное выступление сборной республики по ушу.

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