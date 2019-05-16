(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Аниматора в костюме осла в Казани привлекли за незаконный бизнес. Фото из материалов дела разместили пользователи в соцсетях.

На черно-белой фотографии выписки из протокола об административном правонарушении – мужчина в костюме известного мультипликационного персонажа. Судя по фото, мужчина был привлечен к ответственности за незаконное предпринимательство – он в костюме ослика предлагал прохожим на улице Баумана сфотографироваться с ним за вознаграждение.

Данный факт подтвердили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Инцидент произошел в марте. На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении за незаконную предпринимательскую деятельность. Теперь ему грозит штраф», – уточнили в пресс-службе управления.



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