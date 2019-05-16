Татар-информ

16 мая 2019, 19:46

Наука и образование

Свыше 600 человек подали заявки для участия в Кирилло-Мефодиевских юношеских чтениях в Казани

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Наука и образование

Свыше 600 человек подали заявки для участия в Кирилло-Мефодиевских юношеских чтениях в Казани

Основной этап форума состоится 17 мая на базе гимназии № 93 Советского района.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). 17 мая в столице Татарстана пройдут в 16-й раз традиционные Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

Для участия в чтениях подали заявки свыше 600 человек из разных городов и районов Татарстана. Основной этап состоится на базе гимназии № 93 Советского района. 

С 9 утра стартуют девять секций по различным направлениям языкознания, литературоведения, литературного творчества, культурологии, истории, краеведения, народной музыкальной культуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Участников будут оценивать профессиональные члены жюри — ученые и преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, Казанского государственного института культуры, Казанского научно-исследовательского технологического университета, Казанского научного центра Российской АН, Нацмузея РТ и пр. 

Подведение итогов чтений и объявление лауреатов и победителей состоятся в этот же день в концертном зале Дома Дружбы народов Татарстана.

Мероприятие проводится в рамках исполнения Госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 — 2020 гг.».

 

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