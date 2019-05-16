Прокуратура РТ: Спасенный из канализации в Набережных Челнах залез в колодец погреться

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Спасенный из канализации в Набережных Челнах залез в колодец погреться, но сорвался вниз. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что 13 мая около 11.30 в «скорую помощь» поступило сообщение о мужчине, находящемся в закрытом колодце на улице Грина в поселке Сидоровка. К моменту приезда бригады медиков 52-летний пострадавший без определенного места жительства был извлечен из колодца спасателями МЧС», – рассказал Галиев.

Как рассказал пострадавший, рано утром он решил спуститься в канализационный колодец на улице Суар вблизи моста, чтобы согреться. В какой-то момент он сорвался и упал вниз, где его течением пронесло какое-то расстояние. Мужчине удалось зацепиться за лестницу, и он стал звать на помощь.

Потерпевшего доставили в больницу Автограда и оказали ему медпомощь, после чего мужчина самостоятельно покинул больницу.

«Таким образом, мужчина получил травмы по собственной неосторожности. Нарушений в действиях коммунальных служб и эксплуатирующих организаций не имеется», – уточнил Руслан Галиев.



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