Татар-информ

16 мая 2019, 16:32

Экономика и финансы

Госкомитет РТ по биоресурсам: Часть икры хищных рыб засохла на берегу, но катастрофы не будет

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Экономика и финансы

Госкомитет РТ по биоресурсам: Часть икры хищных рыб засохла на берегу, но катастрофы не будет

Фото: архив/Владимир Васильев

Ситуацию с обмелением Волги смягчает установка искусственных нерестилищ вдоль речного побережья, отметили в ведомстве.

(Камско-Устьинский район, 16 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Нынешнее обмеление Волги и связанных с ней водоемов не пройдет бесследно для водных ресурсов республики. Часть икры хищных рыб засохла на берегу. Но критических событий для обитателей рек ушедшая вода не принесет. Такое мнение корреспондентам ИА «Татар-информ» озвучил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

«Ничего критичного не произошло. Сказать, что завтра у нас не будет рыбы, нельзя. На ситуацию мы смотрим с оптимизмом. Но понимаем — такой низкий уровень воды бесследно пройти не может», — объяснил собеседник агентства. 

По его словам, смягчить ситуацию позволяют проводимые в Татарстане мероприятия по созданию искусственных нерестилищ — простой и эффективный метод для поддержания популяции рыбы. Если в прошлом году специалисты и волонтеры установили 12 км нерестилищ, то в этом году уже размещено 26 км таких сооружений. На большую их часть рыба отложит икру, при этом ее выживаемость достигает 90%. 

В то же время часть рыбы (щука, окунь и другие хищные виды) уже отметала икру. А значит, она могла засохнуть на обмелевших берегах. 

«Но работа с нерестилищами идет с конца апреля. Поэтому рассчитываем, что какой-то катастрофы нам удастся избежать. Результаты будут известны на будущий год, после подсчета специалистами. К концу года нам станет известен объем рыбы, который можно выловить без ущерба для природы. Исходя из этих цифр, мы сможем понять, упала она (популяция — прим. Т-и) или нет», — отметил Шарафутдинов.

Говоря о повышении уровня воды в реке, он добавил, что ведомство пристально следит за ситуацией и ожидает улучшения показателей в течение месяца. 

«Насколько я знаю, уже пошел рост (уровня воды — прим. Т-и), и где-то к середине июня уже ожидаем выхода [уровня Куйбышевского водохранилища] на отметку 52 метра по Балтийской системе, то есть нормализации обстановки», — заключил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам.

 

 

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