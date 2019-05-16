Казанские вертолеты «Ансат» поставят для «Полярных авиалиний»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). На Международной выставке HeliRussia-2019, которая проходит в Москве, «Вертолеты России» заключили соглашение на поставку семи «Ансатов» «Полярным авиалиниям». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Документ подписали генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и глава АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» Семен Винокуров.

«Легкий многоцелевой „Ансат“ является одним из самых перспективных продуктов в своем классе как на отечественном, так и на зарубежном рынке. Компания „Полярные авиалинии“ станет эксплуатантом семи „Ансатов“, первая поставка запланирована на 2021 год. Сегодня мы подписали с нашими партнерами соответствующее соглашение», — рассказал Андрей Богинский.

АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» — один из крупнейших региональных перевозчиков в Якутии.

Первый вертолет «Ансат» появился в 1997 году. На сегодняшний день эти вертолеты являются многоцелевыми, поэтому могут использоваться для перевозки грузов и пассажиров, а также поисково-спасательных, противопожарных и медико-эвакуационных работ. Как сообщалось ранее, в ходе испытаний, которые прошли летом 2018 года на Эльбрусе, «Ансат» успешно выполнил серию взлетов-посадок на высотах до 3500 метров и получил разрешение на эксплуатацию на высокогорье. Также образцы «Асанта» представят в этом году на международной выставке «Париж Аэрошоу» в Ле Бурже.

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