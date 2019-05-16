Татар-информ

16 мая 2019, 15:42

Сельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ и турецкая компания реализуют проекты по переработке зерна в Татарстане

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Сельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ и турецкая компания реализуют проекты по переработке зерна в Татарстане

Соглашение, в частности, предусматривает поставку мельничного оборудования и реконструкцию мельничных комбинатов в Татарстане.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и турецкая компания заключили соглашение о взаимодействии в реализации проектов в сфере АПК Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Соглашение подписали сегодня в Стамбуле вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и генеральный директор компании Konermak iç ve dış ticaret ltd Şti Мустафа Озкылыч.

«Документ направлен на развитие всех форм деятельности по реализации проектов, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства, взаимовыгодного сорудничества по ряду направлений», – сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Соглашение, в частности, предусматривает реализацию проектов по переработке зерна и поставке мельничного оборудования, технологическое проектирование с разработкой внутрицеховой коммуникации зерноочистительных комплексов, мельниц и мукомольных заводов, реконструкцию мельниц, мельничных комбинатов и заводов на территории Татарстана.

Как отметили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, стороны также будут обмениваться информацией о международных, федеральных, региональных программах, которые могут способствовать развитию проектов, совместно использовать ресурсы для реализации этих программ.

Кроме того, для выполнения соответствующих работ на ранних этапах реализации проектов решено создать совместную координационную группу.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Марат Ахметов находится в Турецкой Республике в составе делегации Татарстана во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.  

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