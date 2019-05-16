На улице Мусина в Казани на теплотрассе нашли человеческие кости

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). На улице Мусина в Казани на теплотрассе между трубами нашли человеческие кости. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Утром 15 мая во время проведения работ по ремонту теплотрассы по улице Мусина в Казани под землей, между двумя металлическими трубами, обнаружены скелетированные останки неустановленного человека. По данному факту организована доследственная проверка», – уточнил Андрей Шептицкий.

Предварительно следователи выяснили, что останки принадлежат мужчине, смерть которого наступила до 2012 года – именно тогда последний раз ремонтировали теплотрассу. Кроме того рядом с умершим были обнаружены документы, датированные 2011 годом.

Останки направили на экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.



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