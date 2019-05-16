В общегородском ифтаре в Набережных Челнах приняли участие 230 человек

(Набережные Челны, 16 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в общегородском ифтаре приняли участие 230 человек.

В священный месяц Рамадан мусульманский актив города провел общегородской ифтар, почетными гостями которого стали первый заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Валиуллин, член исполкома Всемирного конгресса татар Фахретдин Канюкаев, первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов и другие. Всего на ифтаре присутствовало свыше двух сотен мужчин и женщин.

С приветственным словом к собравшимся обратился Альфас хазрат Гайфуллин. После прозвучавшего азана и намаза, гости собрались за одним столом. Встреча запомнилась не только угощениями, но и достойными беседами об особенностях месяца Рамадана и других общечеловеческих ценностях, отмечают присутствовавшие.

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