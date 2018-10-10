Татар-информ

16 мая 2019, 16:01

Культура

ТРК «Новый век» в сентябре планирует запустить комедийный сериал об обычной татарской семье

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Культура

ТРК «Новый век» в сентябре планирует запустить комедийный сериал об обычной татарской семье

Фото: архив

Над сценарием ситкома сейчас работают писатели и драматурги «Союза писателей РТ».

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). ТРК «Новый век» в сентябре 2019 года планирует запустить ситком о жизни обычной татарской семьи из Казани, над сценарием которой работают писатели и драматурги «Союза писателей РТ».

«Мы решили сами начать снимать долговременный сериал о казанской татарской семье. Ничего нового мы не придумали, ситком будет о семейной жизни. Понятно, что таких ситкомов много, но на нашей основе и базе их нет», — заявил директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов.

Персонажами нового комедийного сериала станут муж, жена их дети и процессы, которые между ними возникают в процессе семейной жизни. Каждая серия нового ситкома будет законченным произведением.

«В ситкоме будут участвовать не только татары, но и представители других национальностей. Может, русская сноха появится, будет похоже на Санта-Барбару», — поделился директор ТРК «Новый век».

Компания ТРК «Новый век» арендовала для съемок ситкома большое помещение в Авиастроительном районе, которое сейчас превратили в обычную квартиру. Деньги на ситком компания саккумулировала с помощью собственных проектов. Ранее ТРК «Новый век» снимало только недорогие сериалы, одна серия которых стоила примерно 100 тыс. рублей.

«Если ситком не понравится зрителям, мы будем его полностью переформатировать», — заявил Аминов. 

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