Из Нижнекамска в Ижевск начнут курсировать двухвагонные рельсовые автобусы

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Татарстане с 20 мая из Нижнекамска в Ижевск и в обратном направлении начнут курсировать двухвагонные рельсовые автобусы РА-2 вместо цельнометаллических, сообщает Миндортранс РТ.

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров на пригородных маршрутах № 6749/6750 Ижевск – Нижнекамск и № 6751/6752 Нижнекамск – Ижевск будут курсировать двухвагонные рельсовые автобусы РА-2», – говорится в сообщении министерства.



Салон рельсовых автобусов оснащен централизованной системой отопления и кондиционирования, в них имеются две точки вызова машиниста в случае непредвиденных обстоятельств.

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