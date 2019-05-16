Татар-информ

16 мая 2019, 14:48

Экономика и финансы

Искусственный нерест, участие молодежи и республиканский масштаб: как в Татарстане сохраняют рыбу

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Экономика и финансы

Искусственный нерест, участие молодежи и республиканский масштаб: как в Татарстане сохраняют рыбу

Фото: Александр Эшкинин

Специалисты и волонтеры РТ создают сеть искусственных нерестилищ для поддержки рыбных ресурсов республики.

(Камско-Устьинский район, 16 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В Камско-Устьинском районе Татарстана волонтеры и специалисты провели акцию «Рыбе – быть». Цель мероприятия — поддержка рыбных ресурсов республики с помощью искусственных нерестилищ вдоль речных берегов. 

Участниками мероприятия стали не только специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, но и местные школьники, которые помогали в создании искусственных нерестилищ. Приспособления представляют собой длинные ряды хвойных ветвей, связанные веревкой. К конструкции присоединяют несколько поплавков, после чего размещают ее недалеко берега — на глубине примерно 1,5-2 метра. 

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Механизм работы рукотворного нерестилища достаточно прост — рыба ищет растительность (камыши и другие водные растения) для метания икры. В условиях обмеления рек камышовые заросли остаются далеко от линии воды — их заменяют помещенные в воду связки хвойных ветвей. По расчетам специалистов, приблизительный промысловый выход с одного такого гнезда составляет до 1,2 кг рыбы. 

Перед началом мероприятия к присутствующим обратился зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов. Он отметил, что основной задачей комитета является сохранение и воспроизводство природных ресурсов республики. Немаловажной частью работы остается и воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе. 

«Именно поэтому мы уже второй год проводим нашу акцию „Рыбе – быть“», — обратился к волонтерам Шарафутдинов.

По его словам, раньше подобными вещами занимались рыбодобывающие компании. Однако с прошлого года инициатива вышла на республиканский уровень и получила масштабное развитие. 

Акция уже прошла в Агрызском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Елабужском, Камско-Устьинском и других прибрежных районах республики. В ближайшие дни такие же мероприятия пройдут в Мамадышском, Нижнекамском, Спасском и некоторых других районах РТ. 

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«Очень приятно, что везде люди откликаются и участвуют в этих мероприятиях. Мы надеемся, что среди молодежи будут и те, кто решит посвятить жизнь защите природы», — заключил замглавы Госкомитета РТ по биоресурсам.

Другим участником акции стал глава Камско-Устьинского района РТ Наиль Вазыхов. Он напомнил присутствующим, что акватория Волги огибает большую часть района. Поэтому вопросы поддержания водных ресурсов всегда важны для местных властей, особенно в нынешней ситуации обмеления водных артерий. 

«Сюда приезжает много туристов, рыбаков, любителей активного отдыха на природе. Сегодняшнее мероприятие по сохранению рыбы своевременно — к сожалению, уровень воды в Волге упал. Рыба не успевает выйти на нерест и вынуждена уходить на глубину в поисках других мест», — объяснил Наиль Вазыхов и добавил, что установка искусственных нерестилищ поможет поддержать популяцию рыбы.

 

 

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