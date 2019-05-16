Татар-информ

16 мая 2019, 14:57

Общество

Музей войны и памятник Воину-победителю: В Казани разработают новую концепцию парка Победы

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Общество

Музей войны и памятник Воину-победителю: В Казани разработают новую концепцию парка Победы

Фото: Наталья Рыбакова

По поручению Президента РТ в парке Победы в столице Татарстана расширится мемориальная зона с учетом пожеланий ветеранов.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Мемориальную зону парка Победы в Казани расширят в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Кабинете министров РТ с участием ветеранов обсудили новую концепцию парка и место установки памятника Воину-освободителю.

«Парк Победы сложился, в нем существует много памятных знаков. Но так вышло, что мы не все учли. Вопрос — где устанавливать памятник Воину-освободителю вытекает из очень большой проблемы общей концепции парка Победы. Мы выделили функциональные зоны и предположили, где могли бы разместиться памятники, предложения о которых к нам поступают. Памятники и объекты нужно обсуждать. Они могут стоять отдельно либо в составе мемориального комплекса», — сообщила главный художник Казани, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани — начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая.

В рамках мемориального комплекса на территории парка уже установлены памятники: Вечный огонь и пантеон с именами 200 участников войны, которым дали почетное звание Героя Советского Союза, а также 29 кавалеров, удостоенных ордена Славы. Здесь есть стела Победы, памятники вдовам и матерям, труженикам тыла. Со слов Белицкой, пока архитекторы до конца не понимают, как будет развиваться дальнейший сценарий этого парка.

«Концепция парка не финальная. У нас есть поручение Президента РТ обсудить ее с представителями ветеранских организаций. Мы сегодня работаем с техническим заданием», — отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В рамках расширения мемориальной зоны запланирована организация территорий с размещением мемориала участникам боевых действий в Афганистане, локальных конфликтов, памятника воинам, водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом, музея Великой Отечественной войны, пограничникам всех поколений, флагштока Победы, а также водно-болотного комплекса.

Сегодня активно обсуждается вопрос установки на территории парка памятника Воину-освободителю. В числе возможных мест размещения памятника рассматривается территория по центральной оси главной аллеи в комплексе строительства музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«Где размещать памятник Воину-освободителю: либо это будет на территории мемориала, либо сам мемориал стоит перенести на другую ось — это все задачи архитекторов и скульпторов. До формирования предложений нам нужно все-таки построить сценарий развития парка, чтобы никто и ничто не было забыто», — подчеркнула Белицкая.

Лейла Фазлеева добавила, что соответствующий конкурс объявлен Минкультом РТ. В рамках 75-й годовщины Победы в парке будут проведены необходимые ремонтные работы. По поручению Президента РТ также будет доработан памятник труженикам тыла. Кроме того, сейчас активно обсуждается детская зона. Возможно, часть военной техники будет перенесена ближе к детской площадке, чтобы она носила интерактивный характер. Водная зона парка популярна у людей и тоже будет доработана.

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