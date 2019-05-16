Авиарейсы из Казани в Баку начнут выполняться ежедневно

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Рейсы из Казани в Баку и в обратном направлении с 17 июня будут выполняться ежедневно. Пассажиров будут перевозить на 106-местных воздушных судах Embraer 190, сообщает Миндортранс РТ.

«Рейсы по направлению Баку – Казань – Баку будут выполняться ежедневно. На данном маршруте работают сразу две авиакомпании», – говорится в сообщении министерства.

Из Казани самолеты будут вылетать в 19.20, из Баку – в 16.40 по местному времени.

Время в Баку на час опережает московское.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.