В Казани отремонтируют участок улицы Рихарда Зорге протяженностью 735 метров

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют участок улицы Рихарда Зорге протяженностью 735 метров, сообщает Миндортранс РТ.
В частности, будет отремонтирован участок ул. Рихарда Зорге – от ул. Юлиуса Фучика до ул. Габишева.
«В ходе ремонта старый дорожный слой покрытия заменят на новый из высокоплотной смеси», – отмечается в сообщении министерства.
Кроме того, специалисты отремонтируют тротуары, установят перильные ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку и заменят разрушенные бортовые камни.