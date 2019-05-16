В Казани отремонтируют участок улицы Рихарда Зорге протяженностью 735 метров

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют участок улицы Рихарда Зорге протяженностью 735 метров, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, будет отремонтирован участок ул. Рихарда Зорге – от ул. Юлиуса Фучика до ул. Габишева.

«В ходе ремонта старый дорожный слой покрытия заменят на новый из высокоплотной смеси», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, специалисты отремонтируют тротуары, установят перильные ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку и заменят разрушенные бортовые камни.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.