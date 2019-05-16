Детский канал «Шаян ТВ» начнет мировое онлайн-вещание в конце 2019 года

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Контент детского канала «Шаян ТВ» в данный момент доступен за пределами РФ только в видеобиблиотеке на сайте. Однако уже в конце текущего года «Шаян ТВ» начнет онлайн-вещание на мировую аудиторию.

«Видеобиблиотека канала „Шаян ТВ“ открыта для просмотра, но онлайн-вещание мы открыть пока не можем, потому что основные права на мультипликационные, художественные и научно-популярные программы даются только на территории РФ», — сказал директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов.

Сейчас для решения этой проблемы, детский телеканал набирает соответствующий контент из собственных программ и мультфильмов, владельцы которых дают права на зарубежное вещание.

«Например, Татармультфильм и некоторые другие компании готовы дать нам права. Когда контент, для которых мы создаем технические возможности, сформируется, мы сможем вещать на зарубежную аудиторию», — добавил Аминов.

Как и «ТНВ-Планета», «Шаян ТВ» задумывался как канал для вещания на мировую аудиторию.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.