Бердыев: Я готов на существенное понижение зарплаты в «Рубине»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев на открытой тренировке команды рассказал о готовности к снижению своей заработной платы.

«Когда приглашали тренерский состав, перед нами были поставлены максимальные задачи, под которые приглашались конкретные игроки, ведь на тот период у клуба не было таких проблем. Но потом случилось то, что случилось (речь о финансовых проблемах — прим. Т-и), пришлось идти на оптимизацию всего, включая контракты. Тренерские контракты высоки и действуют еще год, поэтому мы готовы пойти на понижение, а я – на существенное понижение. Я давно говорил об этом гендиректору клуба Рустему Сайманову и одному из руководителей „Таиф“, поэтому финансовый вопрос ни при чем», — рассказал Бердыев журналистам.

По сообщениям различных СМИ, в сезоне 2018/2019 наставник казанцев получает в «Рубине» 3 млн евро.

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