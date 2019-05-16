«Òàèô-ÍÊ» çàâåðøàåò ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè òÿæåëûõ íåôòÿíûõ îñòàòêîâ

(Êàçàíü, 16 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèàíà Àâàêÿí). Êîìïëåêñ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè òÿæåëûõ íåôòÿíûõ îñòàòêîâ êîìïàíèè «Òàèô-ÍÊ» íàõîäèòñÿ íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè ðåàëèçàöèè. Èäóò ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû. ÊÃÏÒÎ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàáîòàåò â ðåæèìå êîìïëåêñíîãî îïðîáîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ñèñòåì. Îá ýòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» çàÿâèë ìýð Íèæíåêàìñêà Àéäàð Ìåòøèí.
«Ýòî î÷åíü àìáèöèîçíûé ïðîåêò, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ïðîèçâîäñòâî. Ïîäîáíûõ òåõíîëîãèé â Ðîññèè íå ïðèìåíÿëîñü, â ìèðå, åñëè è åñòü, òî îäíà-äâå. Ïîýòîìó ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñîïðÿæåí ñ îïðåäåëåííûìè ñëîæíîñòÿìè. Âàæåí ðåçóëüòàò, íà êîòîðûé ìû ðàññ÷èòûâàåì», — îòìåòèë ãðàäîíà÷àëüíèê.
Ñòðîèòåëüñòâî ñòîèìîñòüþ 1,7 ìëðä äîëëàðîâ íà÷àëîñü îñåíüþ 2012 ãîäà. Â ðàìêàõ ïðîåêòà âîçâåäåíà óñòàíîâêà ãèäðîêðåêèíãà ïî íîâîé òåõíîëîãèè. Ñ ïîìîùüþ íåå âîçìîæíî íà 95% ïåðåðàáîòàòü âåñü èìåþùèéñÿ ãóäðîí â íàôòó, êåðîñèí è äèçåëü.
Ââîä êîìïëåêñà â ýêñïëóàòàöèþ áûë ñäâèíóò ñ ïåðâîãî êâàðòàëà 2017 ãîäà èç-çà ïîæàðà, êîòîðûé ïðîèçîøåë íà ïðåäïðèÿòèè â íîÿáðå 2016 ãîäà.