Òàòàð-èíôîðì

16 ìàÿ 2019, 13:46

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

«Òàèô-ÍÊ» çàâåðøàåò ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè òÿæåëûõ íåôòÿíûõ îñòàòêîâ

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

«Òàèô-ÍÊ» çàâåðøàåò ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè òÿæåëûõ íåôòÿíûõ îñòàòêîâ

Ôîòî: àðõèâ, Ñóëòàí Èñõàêîâ

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ñòîèìîñòüþ 1,7 ìëðä äîëëàðîâ íà÷àëîñü îñåíüþ 2012 ãîäà.

(Êàçàíü, 16 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèàíà Àâàêÿí). Êîìïëåêñ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè òÿæåëûõ íåôòÿíûõ îñòàòêîâ êîìïàíèè «Òàèô-ÍÊ» íàõîäèòñÿ íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè ðåàëèçàöèè. Èäóò ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû. ÊÃÏÒÎ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàáîòàåò â ðåæèìå êîìïëåêñíîãî îïðîáîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ñèñòåì. Îá ýòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» çàÿâèë ìýð Íèæíåêàìñêà Àéäàð Ìåòøèí.

«Ýòî î÷åíü àìáèöèîçíûé ïðîåêò, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ïðîèçâîäñòâî. Ïîäîáíûõ òåõíîëîãèé â Ðîññèè íå ïðèìåíÿëîñü, â ìèðå, åñëè è åñòü, òî îäíà-äâå. Ïîýòîìó ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñîïðÿæåí ñ îïðåäåëåííûìè ñëîæíîñòÿìè. Âàæåí ðåçóëüòàò, íà êîòîðûé ìû ðàññ÷èòûâàåì», — îòìåòèë ãðàäîíà÷àëüíèê.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ ÐÐ¹Ð´Ð°Ñ€Ð¾Ð¼ ÐœÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹Ð¼

Ñòðîèòåëüñòâî ñòîèìîñòüþ 1,7 ìëðä äîëëàðîâ íà÷àëîñü îñåíüþ 2012 ãîäà. Â ðàìêàõ ïðîåêòà âîçâåäåíà óñòàíîâêà ãèäðîêðåêèíãà ïî íîâîé òåõíîëîãèè. Ñ ïîìîùüþ íåå âîçìîæíî íà 95% ïåðåðàáîòàòü âåñü èìåþùèéñÿ ãóäðîí â íàôòó, êåðîñèí è äèçåëü. 

Ââîä êîìïëåêñà â ýêñïëóàòàöèþ áûë ñäâèíóò ñ ïåðâîãî êâàðòàëà 2017 ãîäà èç-çà ïîæàðà, êîòîðûé ïðîèçîøåë íà ïðåäïðèÿòèè â íîÿáðå 2016 ãîäà.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Èñêóññòâåííûé íåðåñò, ó÷àñòèå ìîëîäåæè è ðåñïóáëèêàíñêèé ìàñøòàá: êàê â Òàòàðñòàíå ñîõðàíÿþò ðûáó
Íîâîñòè äíÿ
16:01
ÒÐÊ «Íîâûé âåê» â ñåíòÿáðå ïëàíèðóåò çàïóñòèòü êîìåäèéíûé ñåðèàë îá îáû÷íîé òàòàðñêîé ñåìüå

Íàä ñöåíàðèåì ñèòêîìà ñåé÷àñ ðàáîòàþò ïèñàòåëè è äðàìàòóðãè «Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÒ».

15:53
Ïåðâûé êàíàë àííóëèðîâàë ïîáåäó äî÷åðè Àëñó â øåñòîì ñåçîíå «Ãîëîñ. Äåòè»

Êîìïàíèÿ Group-IB, ïðîâîäèâøàÿ ðàññëåäîâàíèå ãîëîñîâàíèå «Ãîëîñ. Äåòè», çàôèêñèðîâàëà ìàññîâóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ îòïðàâêó ÑÌÑ çà îäíîãî ó÷àñòíèêà.

15:49
Ïðîêóðàòóðà ÐÒ: Ñïàñåííûé èç êàíàëèçàöèè â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ çàëåç â êîëîäåö ïîãðåòüñÿ

Ïîñòðàäàâøåãî 52-ëåòíåãî áåçäîìíîãî ìóæ÷èíó äîñòàâèëè â áîëüíèöó, ãäå åìó îêàçàëè ìåäïîìîùü.

15:43
ÑÊ ÐÒ: Êàçàíåö äîìîãàëñÿ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö, îäåâøèñü â æåíñêèé êóïàëüíèê

Âî âðåìÿ îáûñêà äîìà ó ìóæ÷èíû áûëè îáíàðóæåíû æåíñêèå êóïàëüíèêè è äåòñêèå âåùè.

15:42
Ìèíñåëüõîçïðîä ÐÒ è òóðåöêàÿ êîìïàíèÿ ðåàëèçóþò ïðîåêòû ïî ïåðåðàáîòêå çåðíà â Òàòàðñòàíå

Ñîãëàøåíèå, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêó ìåëüíè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðåêîíñòðóêöèþ ìåëüíè÷íûõ êîìáèíàòîâ â Òàòàðñòàíå.

15:40
ÂÒÁ Êàïèòàë çàíÿë ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà åâðîïåéñêîì ðûíêå èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã
15:38
Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà â Êàçàíè: Â Ðîññèè â 2019 ãîäó ïðîøëî 39 àêöèé ïî çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ

Â ïðîøëîì ãîäó â ñòðàíå ïðîøëî áîëåå 220 ïðîòåñòíûõ àêöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîáëåìàìè â òðóäîâîé ñôåðå.

15:26
Èííîïîëèñ ïðèìåò âòîðóþ Ðîññèéñêóþ ìîëîäåæíóþ àðõáèåííàëå

Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîéäåò ñïåöèàëüíûé äåòñêèé êîíêóðñ äëÿ ó÷àùèõñÿ àðõèòåêòóðíûõ øêîë.

15:17
Íà óëèöå Ìóñèíà â Êàçàíè íà òåïëîòðàññå íàøëè ÷åëîâå÷åñêèå êîñòè

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îñòàíêè ïðèíàäëåæàò ìóæ÷èíå, êîòîðûé óìåð áîëåå 7 ëåò íàçàä.

15:14
Äåòñêèé êàíàë «Øàÿí ÒÂ» íà÷íåò ìèðîâîå îíëàéí-âåùàíèå â êîíöå 2019 ãîäà

Íà äàííûé ìîìåíò êîíòåíò êàíàëà çà ïðåäåëàìè ÐÔ ìîæíî ïîñìîòðåòü â âèäåîáèáëèîòåêå íà ñàéòå.

15:09
Àâèàðåéñû èç Êàçàíè â Áàêó íà÷íóò âûïîëíÿòüñÿ åæåäíåâíî

Èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà ñàìîëåòû áóäóò âûëåòàòü â 19.20, èç Áàêó – â 16.40 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

15:07
Ïîÿâèëîñü âèäåî çàäåðæàíèÿ Ðèíàòà Ðàèìäæàíîâà, êîòîðûé ðàññòðåëÿë äâîèõ ìóæ÷èí â öåíòðå Êàçàíè

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, çà ýòî âðåìÿ Ðàèìäæàíîâ óñïåë ñìåíèòü íåñêîëüêî ñúåìíûõ êâàðòèð.

14:57
Ìóçåé âîéíû è ïàìÿòíèê Âîèíó-ïîáåäèòåëþ: Â Êàçàíè ðàçðàáîòàþò íîâóþ êîíöåïöèþ ïàðêà Ïîáåäû

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ â ïàðêå Ïîáåäû â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà ðàñøèðèòñÿ ìåìîðèàëüíàÿ çîíà ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé âåòåðàíîâ.

14:48
Èñêóññòâåííûé íåðåñò, ó÷àñòèå ìîëîäåæè è ðåñïóáëèêàíñêèé ìàñøòàá: êàê â Òàòàðñòàíå ñîõðàíÿþò ðûáó

Ñïåöèàëèñòû è âîëîíòåðû ÐÒ ñîçäàþò ñåòü èñêóññòâåííûõ íåðåñòèëèù äëÿ ïîääåðæêè ðûáíûõ ðåñóðñîâ ðåñïóáëèêè.

14:42
Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Àéäà íà ÒÍÂ-2019» ñòàëè ó÷åíèöû èç Àëüìåòüåâñêà, Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Àðñêà

Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ «Àéäà íà ÒÍÂ-2019», êîòîðûé ñòàðòîâàë 2 àïðåëÿ.

14:32
Òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ äëÿ ïîæèëûõ îòêðîþò â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïîñëå æàëîáû ïåíñèîíåðîâ

Äðàìàòè÷åñêèé êðóæîê äëÿ ïîæèëûõ íà÷íåò ðàáîòàòü íà áàçå Äîìà äðóæáû íàðîäîâ «Ðîäíèê» â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà.

14:31
Àðåñòîâàí æèòåëü Êàçàíè, êîòîðûé äîìîãàëñÿ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö

Â ÑÈÇÎ 34-ëåòíèé Ðàìèëü Ìîòûãóëëèí áóäåò íàõîäèòüñÿ äî 14 èþëÿ.

14:24
Áåðäûåâ: ß ãîòîâ íà ñóùåñòâåííîå ïîíèæåíèå çàðïëàòû â «Ðóáèíå»

Ïîìèìî íàñòàâíèêà êàçàíöåâ íà ïîíèæåíèå ãîòîâ ïîéòè âåñü òðåíåðñêèé øòàá êëóáà.

14:15
Â Êàçàíè çàäåðæàëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé çà îäèí äåíü ñîâðàòèë äâóõ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö

Ïî ðåøåíèþ ñóäà 34-ëåòíåãî ïîäîçðåâàåìîãî àðåñòîâàëè.

14:14
Â Êàçàíè íà÷àëè ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî òåðìîìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå èëîâîãî îñàäêà

Îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè ýòîãî òèïà íåîáõîäèìû äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âûâîçà íà èëîâûå ïîëÿ îáðàçóþùåãîñÿ îñàäêà è âïåðâûå ïðèìåíÿþòñÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ.

13:58
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà ïðîâåäåò â Êàçàíè çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà WorldSkills-2019

Êàçàíü c 20 ïî 24 ìàÿ ïðèìåò âñåðîññèéñêèé ÷åìïèîíàò ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó.

13:51
Â Ïåñòðå÷èíñêîì ðàéîíå ÐÒ âîëîíòåðû èùóò ïðîïàâøåãî áåç âåñòè ïîäðîñòêà-èíâàëèäà

18-ëåòíèé Êóðáàíãàëè Àòîåâ óøåë èç ÑÍÒ «Òâåðåòèíîâêà» 15 ìàÿ è äî ñèõ ïîð íå âåðíóëñÿ.

13:46
«Òàèô-ÍÊ» çàâåðøàåò ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè òÿæåëûõ íåôòÿíûõ îñòàòêîâ

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ñòîèìîñòüþ 1,7 ìëðä äîëëàðîâ íà÷àëîñü îñåíüþ 2012 ãîäà.

13:27
Â Êàéáèöêîì ðàéîíå âåòåð ñîðâàë êðîâëè øêîëû è êîòåëüíîé â ñåëå Ôåäîðîâñêîå

Ïëîùàäü ñðûâà êðîâëè ïðåâûñèëà 200 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

13:24
Ñàïåðû óíè÷òîæèëè ñíàðÿäû, íàéäåííûå íà ñòàðèííîì òðàêòå Êàçàíè ïîñëå îáìåëåíèÿ Âîëãè

Ñïåöèàëèñòû êâàëèôèöèðîâàëè íàõîäêè êàê íå ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçû æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé.

Ñîáûòèÿ