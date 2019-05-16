Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Àéäà íà ÒÍÂ-2019» ñòàëè ó÷åíèöû èç Àëüìåòüåâñêà, Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Àðñêà

(Êàçàíü, 16 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Ìàðàò Èøêèëüäèí). Â Êàçàíè çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ «Àéäà íà ÒÍÂ-2019», ïî èòîãàì êîòîðîãî ãðàíòû íà îáó÷åíèå â Âûñøåé øêîëå æóðíàëèñòèêè ÊÔÓ ïî ïðîôèëþ «Íîâûå íàöèîíàëüíûå ìåäèà: ìóëüòèìåäèéíàÿ æóðíàëèñòèêà» âûèãðàëè òðè ó÷åíèöû Àëüìåòüåâñêà, Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Àðñêà.
«Â ýòîì ãîäó íàì ïðèñëàëè 31 ðàáîòó, è âñå, êòî ïðèñëàë ñâîè ðàáîòû, ó÷àñòâîâàëè âî âòîðîì òóðå, òî åñòü â âèäåîïðåçåíòàöèè ñåáÿ â êàäðå. Ïî èòîãàì äâóõ òóðîâ îñòàëèñü âñåãî ëèøü øåñòü ñîèñêàòåëåé, êîòîðûå ïðîøëè â òðåòèé òóð», — ñêàçàë äèðåêòîð ÒÐÊ «Íîâûé Âåê» Èëüøàò Àìèíîâ.
Òðåòèé ýòàï êîíêóðñà, êîòîðûé ïðîõîäèë â æàíðå èíòåðâüþ, çàâåðøèëñÿ 14 ìàÿ.
«ß ïîïàëà íà êîíêóðñ áóêâàëüíî êàê â âàãîí óõîäÿùåãî ïîåçäà, ïîòîìó ÷òî â ïîñëåäíèé ìîìåíò ïðèñëàëà ýññå. ß íå îæèäàëà, ÷òî ñìîãó ïîáåäèòü», — ñêàçàëà ó÷åíèöà ãèìíàçèè ¹ 2 èì. Ì. Âàõèòîâà ãîðîäà Íàáåðåæíûå ×åëíû Ëèàíà Áàõòèåâà.
«Äî ñèõ ïîð íå âåðþ, ÷òî ïîáåäèëà â êîíêóðñå, íî ÿ ñäåëàþ âñå, ÷òîáû îïðàâäàòü âûñîêîå äîâåðèå, êîòîðîå ìíå îêàçàíî», — ïîäåëèëàñü ó÷åíèöà ãèìíàçèè ¹ 1 èì. Ðèçû Ôàõðåòäèíà ãîðîäà Àëüìåòüåâñêà Àäèëÿ Çàêèðîâà.
«ß î÷åíü ñ÷àñòëèâà, ÷òî ïîáåäèëà. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ëþäåé, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ÿ ìîãó íà÷àòü ðåàëèçîâûâàòü ñâîþ ìå÷òó», — ñêàçàëà ó÷åíèöà Àðñêîé øêîëû ¹ 1 èì. Â. Ô. Åæêîâà Òàëèÿ Òóõôàòóëëèíà.
Þíîøè òàêæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íî èõ çíàíèÿ ÿçûêà íå äîòÿãèâàëè äî óðîâíÿ ëèòåðàòóðíîãî âûðàæåíèÿ ìûñëè íà òàòàðñêîì ÿçûêå äåâóøåê, êîòîðûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.
«Ìû ïûòàëèñü òàùèòü ìîëîäûõ ëþäåé, íî äåâóøêè îêàçàëèñü íà ãîëîâó âûøå, ÷åì îñòàëüíûå êîíêóðñàíòû», — äîáàâèë Àìèíîâ.
Â æþðè êîíêóðñà áûëè äèðåêòîð ÒÐÊ «Íîâûé âåê» Èëüøàò Àìèíîâ, çàâêàôåäðîé Âûñøåé øêîëû æóðíàëèñòèêè Âàñèë Ãàðèôóëëèí, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Èëüøàò Ñàôèóëëèí, ãëàâíûé ðåäàêòîð ÒÐÊ «Íîâûé âåê» Àéðàò Ñèáãàòóëëèí, çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà ÒÐÊ «Íîâûé âåê» Ìàäèíà Òèìåðçÿíîâà, ãëàâíûé ðåäàêòîð åäèíîãî èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêîãî öåíòðà ÊÔÓ Ëÿéñàí Àáäóëëèíà è ãëàâíûé ðåäàêòîð Äèðåêöèè èíôîðìàöèîííûõ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîãðàìì ÒÐÊ «Íîâûé âåê» Ñàðèÿ Õàáèáóëëèíà.