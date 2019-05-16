Òàòàð-èíôîðì

16 ìàÿ 2019, 14:42

Îáùåñòâî

Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Àéäà íà ÒÍÂ-2019» ñòàëè ó÷åíèöû èç Àëüìåòüåâñêà, Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Àðñêà

Ðåêîìåíäóåì

Îáùåñòâî

Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Àéäà íà ÒÍÂ-2019» ñòàëè ó÷åíèöû èç Àëüìåòüåâñêà, Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Àðñêà

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè

Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ «Àéäà íà ÒÍÂ-2019», êîòîðûé ñòàðòîâàë 2 àïðåëÿ.

(Êàçàíü, 16 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Ìàðàò Èøêèëüäèí). Â Êàçàíè çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ «Àéäà íà ÒÍÂ-2019», ïî èòîãàì êîòîðîãî ãðàíòû íà îáó÷åíèå â Âûñøåé øêîëå æóðíàëèñòèêè ÊÔÓ ïî ïðîôèëþ «Íîâûå íàöèîíàëüíûå ìåäèà: ìóëüòèìåäèéíàÿ æóðíàëèñòèêà» âûèãðàëè òðè ó÷åíèöû Àëüìåòüåâñêà, Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Àðñêà.

«Â ýòîì ãîäó íàì ïðèñëàëè 31 ðàáîòó, è âñå, êòî ïðèñëàë ñâîè ðàáîòû, ó÷àñòâîâàëè âî âòîðîì òóðå, òî åñòü â âèäåîïðåçåíòàöèè ñåáÿ â êàäðå. Ïî èòîãàì äâóõ òóðîâ îñòàëèñü âñåãî ëèøü øåñòü ñîèñêàòåëåé, êîòîðûå ïðîøëè â òðåòèé òóð», — ñêàçàë äèðåêòîð ÒÐÊ «Íîâûé Âåê» Èëüøàò Àìèíîâ.

Òðåòèé ýòàï êîíêóðñà, êîòîðûé ïðîõîäèë â æàíðå èíòåðâüþ, çàâåðøèëñÿ 14 ìàÿ.

«ß ïîïàëà íà êîíêóðñ áóêâàëüíî êàê â âàãîí óõîäÿùåãî ïîåçäà, ïîòîìó ÷òî â ïîñëåäíèé ìîìåíò ïðèñëàëà ýññå. ß íå îæèäàëà, ÷òî ñìîãó ïîáåäèòü», — ñêàçàëà ó÷åíèöà ãèìíàçèè ¹ 2 èì. Ì. Âàõèòîâà ãîðîäà Íàáåðåæíûå ×åëíû Ëèàíà Áàõòèåâà.

Ð˜Ñ‚Ð¾Ð³Ð¸ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° #ÐÐ™Ð”ÐÐÐÐ¢ÐÐ’2019

«Äî ñèõ ïîð íå âåðþ, ÷òî ïîáåäèëà â êîíêóðñå, íî ÿ ñäåëàþ âñå, ÷òîáû îïðàâäàòü âûñîêîå äîâåðèå, êîòîðîå ìíå îêàçàíî», — ïîäåëèëàñü ó÷åíèöà ãèìíàçèè ¹ 1 èì. Ðèçû Ôàõðåòäèíà ãîðîäà Àëüìåòüåâñêà Àäèëÿ Çàêèðîâà.

«ß î÷åíü ñ÷àñòëèâà, ÷òî ïîáåäèëà. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ëþäåé, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ÿ ìîãó íà÷àòü ðåàëèçîâûâàòü ñâîþ ìå÷òó», — ñêàçàëà ó÷åíèöà Àðñêîé øêîëû ¹ 1 èì. Â. Ô. Åæêîâà Òàëèÿ Òóõôàòóëëèíà.

Þíîøè òàêæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íî èõ çíàíèÿ ÿçûêà íå äîòÿãèâàëè äî óðîâíÿ ëèòåðàòóðíîãî âûðàæåíèÿ ìûñëè íà òàòàðñêîì ÿçûêå äåâóøåê, êîòîðûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

«Ìû ïûòàëèñü òàùèòü ìîëîäûõ ëþäåé, íî äåâóøêè îêàçàëèñü íà ãîëîâó âûøå, ÷åì îñòàëüíûå êîíêóðñàíòû», — äîáàâèë Àìèíîâ.

Ð˜Ñ‚Ð¾Ð³Ð¸ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° #ÐÐ™Ð”ÐÐÐÐ¢ÐÐ’2019

Â æþðè êîíêóðñà áûëè äèðåêòîð ÒÐÊ «Íîâûé âåê» Èëüøàò Àìèíîâ, çàâêàôåäðîé Âûñøåé øêîëû æóðíàëèñòèêè Âàñèë Ãàðèôóëëèí, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Èëüøàò Ñàôèóëëèí, ãëàâíûé ðåäàêòîð ÒÐÊ «Íîâûé âåê» Àéðàò Ñèáãàòóëëèí, çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà ÒÐÊ «Íîâûé âåê» Ìàäèíà Òèìåðçÿíîâà, ãëàâíûé ðåäàêòîð åäèíîãî èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêîãî öåíòðà ÊÔÓ Ëÿéñàí Àáäóëëèíà è ãëàâíûé ðåäàêòîð Äèðåêöèè èíôîðìàöèîííûõ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîãðàìì ÒÐÊ «Íîâûé âåê» Ñàðèÿ Õàáèáóëëèíà.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà â Êàçàíè: Â Ðîññèè â 2019 ãîäó ïðîøëî 39 àêöèé ïî çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ
Íîâîñòè äíÿ
16:01
ÒÐÊ «Íîâûé âåê» â ñåíòÿáðå ïëàíèðóåò çàïóñòèòü êîìåäèéíûé ñåðèàë îá îáû÷íîé òàòàðñêîé ñåìüå

Íàä ñöåíàðèåì ñèòêîìà ñåé÷àñ ðàáîòàþò ïèñàòåëè è äðàìàòóðãè «Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÒ».

15:53
Ïåðâûé êàíàë àííóëèðîâàë ïîáåäó äî÷åðè Àëñó â øåñòîì ñåçîíå «Ãîëîñ. Äåòè»

Êîìïàíèÿ Group-IB, ïðîâîäèâøàÿ ðàññëåäîâàíèå ãîëîñîâàíèå «Ãîëîñ. Äåòè», çàôèêñèðîâàëà ìàññîâóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ îòïðàâêó ÑÌÑ çà îäíîãî ó÷àñòíèêà.

15:49
Ïðîêóðàòóðà ÐÒ: Ñïàñåííûé èç êàíàëèçàöèè â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ çàëåç â êîëîäåö ïîãðåòüñÿ

Ïîñòðàäàâøåãî 52-ëåòíåãî áåçäîìíîãî ìóæ÷èíó äîñòàâèëè â áîëüíèöó, ãäå åìó îêàçàëè ìåäïîìîùü.

15:43
ÑÊ ÐÒ: Êàçàíåö äîìîãàëñÿ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö, îäåâøèñü â æåíñêèé êóïàëüíèê

Âî âðåìÿ îáûñêà äîìà ó ìóæ÷èíû áûëè îáíàðóæåíû æåíñêèå êóïàëüíèêè è äåòñêèå âåùè.

15:42
Ìèíñåëüõîçïðîä ÐÒ è òóðåöêàÿ êîìïàíèÿ ðåàëèçóþò ïðîåêòû ïî ïåðåðàáîòêå çåðíà â Òàòàðñòàíå

Ñîãëàøåíèå, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêó ìåëüíè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðåêîíñòðóêöèþ ìåëüíè÷íûõ êîìáèíàòîâ â Òàòàðñòàíå.

15:40
ÂÒÁ Êàïèòàë çàíÿë ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà åâðîïåéñêîì ðûíêå èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã
15:38
Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà â Êàçàíè: Â Ðîññèè â 2019 ãîäó ïðîøëî 39 àêöèé ïî çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ

Â ïðîøëîì ãîäó â ñòðàíå ïðîøëî áîëåå 220 ïðîòåñòíûõ àêöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîáëåìàìè â òðóäîâîé ñôåðå.

15:26
Èííîïîëèñ ïðèìåò âòîðóþ Ðîññèéñêóþ ìîëîäåæíóþ àðõáèåííàëå

Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîéäåò ñïåöèàëüíûé äåòñêèé êîíêóðñ äëÿ ó÷àùèõñÿ àðõèòåêòóðíûõ øêîë.

15:17
Íà óëèöå Ìóñèíà â Êàçàíè íà òåïëîòðàññå íàøëè ÷åëîâå÷åñêèå êîñòè

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îñòàíêè ïðèíàäëåæàò ìóæ÷èíå, êîòîðûé óìåð áîëåå 7 ëåò íàçàä.

15:14
Äåòñêèé êàíàë «Øàÿí ÒÂ» íà÷íåò ìèðîâîå îíëàéí-âåùàíèå â êîíöå 2019 ãîäà

Íà äàííûé ìîìåíò êîíòåíò êàíàëà çà ïðåäåëàìè ÐÔ ìîæíî ïîñìîòðåòü â âèäåîáèáëèîòåêå íà ñàéòå.

15:09
Àâèàðåéñû èç Êàçàíè â Áàêó íà÷íóò âûïîëíÿòüñÿ åæåäíåâíî

Èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà ñàìîëåòû áóäóò âûëåòàòü â 19.20, èç Áàêó – â 16.40 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

15:07
Ïîÿâèëîñü âèäåî çàäåðæàíèÿ Ðèíàòà Ðàèìäæàíîâà, êîòîðûé ðàññòðåëÿë äâîèõ ìóæ÷èí â öåíòðå Êàçàíè

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, çà ýòî âðåìÿ Ðàèìäæàíîâ óñïåë ñìåíèòü íåñêîëüêî ñúåìíûõ êâàðòèð.

14:57
Ìóçåé âîéíû è ïàìÿòíèê Âîèíó-ïîáåäèòåëþ: Â Êàçàíè ðàçðàáîòàþò íîâóþ êîíöåïöèþ ïàðêà Ïîáåäû

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ â ïàðêå Ïîáåäû â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà ðàñøèðèòñÿ ìåìîðèàëüíàÿ çîíà ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé âåòåðàíîâ.

14:48
Èñêóññòâåííûé íåðåñò, ó÷àñòèå ìîëîäåæè è ðåñïóáëèêàíñêèé ìàñøòàá: êàê â Òàòàðñòàíå ñîõðàíÿþò ðûáó

Ñïåöèàëèñòû è âîëîíòåðû ÐÒ ñîçäàþò ñåòü èñêóññòâåííûõ íåðåñòèëèù äëÿ ïîääåðæêè ðûáíûõ ðåñóðñîâ ðåñïóáëèêè.

14:42
Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Àéäà íà ÒÍÂ-2019» ñòàëè ó÷åíèöû èç Àëüìåòüåâñêà, Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Àðñêà

Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ «Àéäà íà ÒÍÂ-2019», êîòîðûé ñòàðòîâàë 2 àïðåëÿ.

14:32
Òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ äëÿ ïîæèëûõ îòêðîþò â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïîñëå æàëîáû ïåíñèîíåðîâ

Äðàìàòè÷åñêèé êðóæîê äëÿ ïîæèëûõ íà÷íåò ðàáîòàòü íà áàçå Äîìà äðóæáû íàðîäîâ «Ðîäíèê» â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà.

14:31
Àðåñòîâàí æèòåëü Êàçàíè, êîòîðûé äîìîãàëñÿ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö

Â ÑÈÇÎ 34-ëåòíèé Ðàìèëü Ìîòûãóëëèí áóäåò íàõîäèòüñÿ äî 14 èþëÿ.

14:24
Áåðäûåâ: ß ãîòîâ íà ñóùåñòâåííîå ïîíèæåíèå çàðïëàòû â «Ðóáèíå»

Ïîìèìî íàñòàâíèêà êàçàíöåâ íà ïîíèæåíèå ãîòîâ ïîéòè âåñü òðåíåðñêèé øòàá êëóáà.

14:15
Â Êàçàíè çàäåðæàëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé çà îäèí äåíü ñîâðàòèë äâóõ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö

Ïî ðåøåíèþ ñóäà 34-ëåòíåãî ïîäîçðåâàåìîãî àðåñòîâàëè.

14:14
Â Êàçàíè íà÷àëè ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî òåðìîìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå èëîâîãî îñàäêà

Îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè ýòîãî òèïà íåîáõîäèìû äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âûâîçà íà èëîâûå ïîëÿ îáðàçóþùåãîñÿ îñàäêà è âïåðâûå ïðèìåíÿþòñÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ.

13:58
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà ïðîâåäåò â Êàçàíè çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà WorldSkills-2019

Êàçàíü c 20 ïî 24 ìàÿ ïðèìåò âñåðîññèéñêèé ÷åìïèîíàò ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó.

13:51
Â Ïåñòðå÷èíñêîì ðàéîíå ÐÒ âîëîíòåðû èùóò ïðîïàâøåãî áåç âåñòè ïîäðîñòêà-èíâàëèäà

18-ëåòíèé Êóðáàíãàëè Àòîåâ óøåë èç ÑÍÒ «Òâåðåòèíîâêà» 15 ìàÿ è äî ñèõ ïîð íå âåðíóëñÿ.

13:46
«Òàèô-ÍÊ» çàâåðøàåò ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè òÿæåëûõ íåôòÿíûõ îñòàòêîâ

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ñòîèìîñòüþ 1,7 ìëðä äîëëàðîâ íà÷àëîñü îñåíüþ 2012 ãîäà.

13:27
Â Êàéáèöêîì ðàéîíå âåòåð ñîðâàë êðîâëè øêîëû è êîòåëüíîé â ñåëå Ôåäîðîâñêîå

Ïëîùàäü ñðûâà êðîâëè ïðåâûñèëà 200 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

13:24
Ñàïåðû óíè÷òîæèëè ñíàðÿäû, íàéäåííûå íà ñòàðèííîì òðàêòå Êàçàíè ïîñëå îáìåëåíèÿ Âîëãè

Ñïåöèàëèñòû êâàëèôèöèðîâàëè íàõîäêè êàê íå ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçû æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé.

Ñîáûòèÿ