Саперы уничтожили снаряды, найденные на старинном тракте Казани после обмеления Волги

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Саперы уничтожили снаряды, найденные на старинном тракте Казани после небывалого обмеления Волги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Казани.

«Это были три учебных снаряда, которые не представляли угрозы жизни и здоровью людей», — пояснили в ведомстве.

Тем не менее они были «уничтожены на месте путем разбития».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», дореволюционный тракт от полуострова Локомотив до старого порта Казани у так называемого дальнего устья реки Казанки почти полностью оказался на поверхности в связи с небывалым обмелением Волги. До этого момента, после создания Куйбышевского водохранилища, около 60 лет старая дорога, часть конной трамвайной дороги и старый порт находились на глубине нескольких метров.

В майские праздники к старому мощеному тракту потянулись любители старины, исследователи, искатели приключений, а также прагматичные казанцы, которые, по свидетельствам очевидцев, стали разбирать мостовую для собственных строительных нужд.

Накануне помощник Президента РТ Олеся Балтусова обратилась к горожанам с просьбой прекратить мародерство на старинном тракте.

Кроме того, прогуливающиеся периодически находят на старом тракте снаряды. Накануне вечером, 15 мая, об очередной находке по номеру 112 сообщила Мария Петрова. Еще раньше, 15 ноября, как сообщало ИА «Татар-информ», в связи с сезонным на тот момент обмелением Волги на старом тракте была обнаружена мина, для обезвреживания которой также были вызваны спецслужбы.

Завтра в Аппарате Президента РТ состоится экстренное совещание по вопросу сохранения старинной дороги и пресечению мародерства на ней.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.